Sylo (SYLO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003601. Per pastarąsias 24 valandas SYLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000359 iki aukščiausios $ 0.0003952 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYLO kaina yra $ 0.01490919, o žemiausia – $ 0.000349464291205505.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYLO per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -5.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sylo (SYLO) rinkos informacija
Dabartinė Sylo rinkos kapitalizacija yra $ 2.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.85K. SYLO apyvartoje yra 6.42B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.60M
Sylo (SYLO) kainos istorija USD
Stebėkite Sylo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000019792
-5.21%
30 dienų
$ -0.0000289
-7.43%
60 dienų
$ -0.0000279
-7.20%
90 dienų
$ -0.0000929
-20.51%
Sylo kainos pokytis šiandien
Šiandien SYLO užfiksuotas $ -0.000019792 (-5.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sylo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000289 (-7.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sylo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYLO rodiklis pasikeitė $ -0.0000279 (-7.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sylo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000929 (-20.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.
Sylo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sylo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sylo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sylo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sylo (SYLO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sylo (SYLO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sylo prognozes.
Supratimas apie Sylo (SYLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sylo (SYLO)
Ieškote, kaip nusipirkti Sylo? Viskas paprasta ir patogu! Sylo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
