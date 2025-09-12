StorX Network (SRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0948. Per pastarąsias 24 valandas SRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09336 iki aukščiausios $ 0.09826 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
StorX Network (SRX) rinkos informacija
--
----
$ 408.86
$ 54.57M
--
----
575,617,799
XDC
Dabartinė StorX Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 408.86. SRX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 575617799. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.57M
StorX Network (SRX) kainos istorija USD
Stebėkite StorX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0010222
+1.09%
30 dienų
$ +0.03654
+62.71%
60 dienų
$ +0.04887
+106.40%
90 dienų
$ +0.0698
+279.20%
StorX Network kainos pokytis šiandien
Šiandien SRX užfiksuotas $ +0.0010222 (+1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
StorX Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03654 (+62.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
StorX Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRX rodiklis pasikeitė $ +0.04887 (+106.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
StorX Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0698 (+279.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StorX Network (SRX) pokyčius?
StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.
StorX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StorX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SRXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie StorX Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StorX Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
StorX Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos StorX Network (SRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StorX Network (SRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StorX Network prognozes.
Supratimas apie StorX Network (SRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti StorX Network (SRX)
Ieškote, kaip nusipirkti StorX Network? Viskas paprasta ir patogu! StorX Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.