StorX Network kaina(SRX)

$0.0948
StorX Network (SRX) kainos grafikas realiu laiku
StorX Network (SRX) kainos informacija (USD)

$ 0.09336
$ 0.09826
$ 0.09336
$ 0.09826
+39.96%

StorX Network (SRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0948. Per pastarąsias 24 valandas SRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09336 iki aukščiausios $ 0.09826 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StorX Network (SRX) rinkos informacija

$ 408.86
$ 408.86$ 408.86

$ 54.57M
$ 54.57M$ 54.57M

575,617,799
575,617,799 575,617,799

XDC

Dabartinė StorX Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 408.86. SRX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 575617799. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.57M

StorX Network (SRX) kainos istorija USD

Stebėkite StorX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0010222+1.09%
30 dienų$ +0.03654+62.71%
60 dienų$ +0.04887+106.40%
90 dienų$ +0.0698+279.20%
StorX Network kainos pokytis šiandien

Šiandien SRX užfiksuotas $ +0.0010222 (+1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

StorX Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03654 (+62.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

StorX Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRX rodiklis pasikeitė $ +0.04887 (+106.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

StorX Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0698 (+279.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StorX Network (SRX) pokyčius?

Peržiūrėkite StorX Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StorX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

StorX Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StorX Network (SRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StorX Network (SRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StorX Network prognozes.

Peržiūrėkite StorX Network kainos prognozę dabar!

StorX Network (SRX) Tokenomika

Supratimas apie StorX Network (SRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti StorX Network (SRX)

Ieškote, kaip nusipirkti StorX Network? Viskas paprasta ir patogu! StorX Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SRX į vietos valiutas

1 StorX Network(SRX) į VND
2,494.662
1 StorX Network(SRX) į AUD
A$0.1422
1 StorX Network(SRX) į GBP
0.069204
1 StorX Network(SRX) į EUR
0.08058
1 StorX Network(SRX) į USD
$0.0948
1 StorX Network(SRX) į MYR
RM0.399108
1 StorX Network(SRX) į TRY
3.919032
1 StorX Network(SRX) į JPY
¥13.9356
1 StorX Network(SRX) į ARS
ARS$135.816168
1 StorX Network(SRX) į RUB
8.009652
1 StorX Network(SRX) į INR
8.377476
1 StorX Network(SRX) į IDR
Rp1,554.098112
1 StorX Network(SRX) į KRW
131.665824
1 StorX Network(SRX) į PHP
5.414028
1 StorX Network(SRX) į EGP
￡E.4.571256
1 StorX Network(SRX) į BRL
R$0.510024
1 StorX Network(SRX) į CAD
C$0.130824
1 StorX Network(SRX) į BDT
11.485968
1 StorX Network(SRX) į NGN
142.3422
1 StorX Network(SRX) į COP
$370.3125
1 StorX Network(SRX) į ZAR
R.1.64478
1 StorX Network(SRX) į UAH
3.90102
1 StorX Network(SRX) į VES
Bs14.8836
1 StorX Network(SRX) į CLP
$90.1548
1 StorX Network(SRX) į PKR
Rs26.794272
1 StorX Network(SRX) į KZT
50.884848
1 StorX Network(SRX) į THB
฿3.001368
1 StorX Network(SRX) į TWD
NT$2.866752
1 StorX Network(SRX) į AED
د.إ0.347916
1 StorX Network(SRX) į CHF
Fr0.074892
1 StorX Network(SRX) į HKD
HK$0.737544
1 StorX Network(SRX) į AMD
֏36.09984
1 StorX Network(SRX) į MAD
.د.م0.852252
1 StorX Network(SRX) į MXN
$1.752852
1 StorX Network(SRX) į SAR
ريال0.3555
1 StorX Network(SRX) į PLN
0.343176
1 StorX Network(SRX) į RON
лв0.409536
1 StorX Network(SRX) į SEK
kr0.882588
1 StorX Network(SRX) į BGN
лв0.157368
1 StorX Network(SRX) į HUF
Ft31.651824
1 StorX Network(SRX) į CZK
1.968996
1 StorX Network(SRX) į KWD
د.ك0.028914
1 StorX Network(SRX) į ILS
0.314736
1 StorX Network(SRX) į AOA
Kz86.733468
1 StorX Network(SRX) į BHD
.د.ب0.0357396
1 StorX Network(SRX) į BMD
$0.0948
1 StorX Network(SRX) į DKK
kr0.602928
1 StorX Network(SRX) į HNL
L2.472384
1 StorX Network(SRX) į MUR
4.319088
1 StorX Network(SRX) į NAD
$1.656156
1 StorX Network(SRX) į NOK
kr0.935676
1 StorX Network(SRX) į NZD
$0.158316
1 StorX Network(SRX) į PAB
B/.0.0948
1 StorX Network(SRX) į PGK
K0.400056
1 StorX Network(SRX) į QAR
ر.ق0.343176
1 StorX Network(SRX) į RSD
дин.9.471468

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StorX Network

Kiek StorX Network(SRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SRX kaina USD valiuta yra 0.0948USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SRX į USD kaina?
Dabartinė SRX kaina USD valiuta yra $ 0.0948. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StorX Network rinkos kapitalizacija?
SRX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SRX apyvartoje?
SRX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SRX kaina?
SRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SRX kaina?
SRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SRX yra $ 408.86USD.
Ar SRX kaina šiais metais kils?
SRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
