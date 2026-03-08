Pirkti kriptovaliutasRinkosSpotAteities sandoriaiGOLDUždirbtiĮvykių centras
Šiandienos tiesioginė SPUR PROTOCOL kaina yra -- USD.SON Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite SON į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

SPUR PROTOCOL kaina(SON)

Neįtraukta į sąrašą

USD
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 19:10:53(UTC+8)

SPUR PROTOCOL kaina šiandien

Šiandienos SPUR PROTOCOL (SON) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis SON į USD konversijos rodiklis yra -- už SON.

SPUR PROTOCOL šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- SON. Per pastarąsias 24 valandas SON prekyba svyravo tarp -- (žemiausios) ir -- (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip SON judėjo -- per pastarąją valandą ir -- per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.

SPUR PROTOCOL (SON) rinkos informacija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Dabartinė SPUR PROTOCOL rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SON apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

SPUR PROTOCOL Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

SPUR PROTOCOL (SON) kainos istorija USD

Stebėkite SPUR PROTOCOL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
SPUR PROTOCOL kainos pokytis šiandien

Šiandien SON užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SPUR PROTOCOL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SPUR PROTOCOL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SON rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SPUR PROTOCOL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kainos prognozė SPUR PROTOCOL

SPUR PROTOCOL (SON) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SON 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
SPUR PROTOCOL (SON) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. SPUR PROTOCOL kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia SPUR PROTOCOL kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų SON kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami SPUR PROTOCOL Kainų prognozavimas.

Kas yra SPUR PROTOCOL (SON)

SOUNI is a fantasy-style 3D MMORPG game, built on Binance Smart Chain. SOUNI creates a large open world that delivers vivid experiences, with the corresponding multi-levels for both beginners and professional players.

SPUR PROTOCOL išteklius

Išsamesnei SPUR PROTOCOL analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SPUR PROTOCOL svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SPUR PROTOCOL

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 19:10:53(UTC+8)

SPUR PROTOCOL (SON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

SPUR PROTOCOL Karštos naujienos

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

October 6, 2025
Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

October 6, 2025
Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

October 5, 2025
Žiūrėti daugiau

Naršyti daugiau apie SPUR PROTOCOL

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

