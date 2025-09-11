BitShiba (SHIBA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000000567. Per pastarąsias 24 valandas SHIBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000488 iki aukščiausios $ 0.00000000063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIBA kaina yra $ 0.000000389752386234, o žemiausia – $ 0.000000000337922519.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIBA per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +6.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BitShiba (SHIBA) rinkos informacija
Dabartinė BitShiba rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.20K. SHIBA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 567.00K
BitShiba (SHIBA) kainos istorija USD
Stebėkite BitShiba kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000003395
+6.37%
30 dienų
$ -0.000000000015
-2.58%
60 dienų
$ -0.000000000004
-0.71%
90 dienų
$ -0.000000000017
-2.92%
BitShiba kainos pokytis šiandien
Šiandien SHIBA užfiksuotas $ +0.00000000003395 (+6.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BitShiba 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000015 (-2.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BitShiba 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIBA rodiklis pasikeitė $ -0.000000000004 (-0.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BitShiba 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000017 (-2.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BitShiba (SHIBA) pokyčius?
BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.
BitShiba galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BitShiba investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BitShiba, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BitShiba kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BitShiba (SHIBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitShiba (SHIBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitShiba prognozes.
Supratimas apie BitShiba (SHIBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BitShiba (SHIBA)
Ieškote, kaip nusipirkti BitShiba? Viskas paprasta ir patogu! BitShiba lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.