ROVR Network (ROVR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieROVR Network (ROVR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:47:15(UTC+8)
USD

ROVR Network (ROVR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ROVR Network (ROVR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.99M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 215.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 92.44M
Visų laikų rekordas:
$ 0.02
Visų laikų minimumas:
$ 0.008280267387340556
Dabartinė kaina:
$ 0.009244
ROVR Network (ROVR) Informacija

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Oficiali svetainė:
https://rovr.network/
Baltoji knyga:
https://rovr-network.gitbook.io/rovr-docs
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/FgQ3sxj54SmVzttkxuK4bdiEnUNi6kF9Hyx3ezKW72hn

ROVR Network (ROVR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ROVR Network (ROVR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ROVR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ROVR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ROVR tokenomiką, galite peržiūrėti ROVR tokeno kainą realiuoju laiku!

