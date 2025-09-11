Daugiau apie PYR

$1.0816
$1.0816$1.0816
+0.21%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:12(UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) kainos informacija (USD)

$ 1.0543
$ 1.0543$ 1.0543
$ 1.0872
$ 1.0872$ 1.0872
$ 1.0543
$ 1.0543$ 1.0543

$ 1.0872
$ 1.0872$ 1.0872

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

+0.26%

+0.21%

+7.70%

+7.70%

Vulcan Forged PYR (PYR) realiojo laiko kaina yra $ 1.0816. Per pastarąsias 24 valandas PYR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0543 iki aukščiausios $ 1.0872 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PYR kaina yra $ 49.73695922655937, o žemiausia – $ 0.7835812421276203.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PYR per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

$ 47.79M
$ 47.79M$ 47.79M

$ 458.81K
$ 458.81K$ 458.81K

$ 54.08M
$ 54.08M$ 54.08M

44.18M
44.18M 44.18M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

88.36%

Dabartinė Vulcan Forged PYR rinkos kapitalizacija yra $ 47.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 458.81K. PYR apyvartoje yra 44.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.08M

Vulcan Forged PYR (PYR) kainos istorija USD

Stebėkite Vulcan Forged PYR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

Šiandien$ +0.002267+0.21%
30 dienų$ -0.0341-3.06%
60 dienų$ +0.0384+3.68%
90 dienų$ +0.1449+15.46%
Vulcan Forged PYR kainos pokytis šiandien

Šiandien PYR užfiksuotas $ +0.002267 (+0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vulcan Forged PYR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0341 (-3.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vulcan Forged PYR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PYR rodiklis pasikeitė $ +0.0384 (+3.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vulcan Forged PYR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1449 (+15.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vulcan Forged PYR (PYR) pokyčius?

Peržiūrėkite Vulcan Forged PYR kainų istorijos puslapį dabar.

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vulcan Forged PYR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PYRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vulcan Forged PYR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vulcan Forged PYR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kiek kainuos Vulcan Forged PYR (PYR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vulcan Forged PYR (PYR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vulcan Forged PYR prognozes.

Peržiūrėkite Vulcan Forged PYR kainos prognozę dabar!

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomika

Supratimas apie Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PYRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Ieškote, kaip nusipirkti Vulcan Forged PYR? Viskas paprasta ir patogu! Vulcan Forged PYR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1 Vulcan Forged PYR(PYR) į VND
28,462.304
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į AUD
A$1.633216
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į GBP
0.789568
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į EUR
0.91936
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į USD
$1.0816
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į MYR
RM4.564352
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į TRY
44.637632
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į JPY
¥158.9952
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į ARS
ARS$1,540.7392
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į RUB
91.384384
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į INR
95.310592
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į IDR
Rp17,731.144704
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į KRW
1,504.310912
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į PHP
61.845888
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į EGP
￡E.52.07904
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į BRL
R$5.84064
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į CAD
C$1.492608
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į BDT
131.73888
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į NGN
1,631.366464
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į COP
$4,241.559296
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į ZAR
R.18.906368
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į UAH
44.648448
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į VES
Bs168.7296
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į CLP
$1,039.4176
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į PKR
Rs307.185216
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į KZT
583.068928
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į THB
฿34.373248
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į TWD
NT$32.804928
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į AED
د.إ3.969472
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į CHF
Fr0.854464
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į HKD
HK$8.414848
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į AMD
֏413.290176
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į MAD
.د.م9.766848
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į MXN
$20.106944
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į SAR
ريال4.056
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į PLN
3.937024
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į RON
лв4.683328
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į SEK
kr10.102144
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į BGN
лв1.806272
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į HUF
Ft363.439232
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į CZK
22.55136
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į KWD
د.ك0.329888
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į ILS
3.590912
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į AOA
Kz989.566656
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į BHD
.د.ب0.4077632
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į BMD
$1.0816
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į DKK
kr6.900608
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į HNL
L28.348736
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į MUR
49.2128
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į NAD
$19.014528
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į NOK
kr10.740288
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į NZD
$1.817088
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į PAB
B/.1.0816
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į PGK
K4.585984
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į QAR
ر.ق3.937024
1 Vulcan Forged PYR(PYR) į RSD
дин.108.300608

Išsamesnei Vulcan Forged PYR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Vulcan Forged PYR svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek Vulcan Forged PYR(PYR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PYR kaina USD valiuta yra 1.0816USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PYR į USD kaina?
Dabartinė PYR kaina USD valiuta yra $ 1.0816. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vulcan Forged PYR rinkos kapitalizacija?
PYR rinkos kapitalizacija yra $ 47.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PYR apyvartoje?
PYR apyvartoje yra 44.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PYR kaina?
PYR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 49.73695922655937USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PYR kaina?
PYR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7835812421276203USD.
Kokia yra PYR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PYR yra $ 458.81KUSD.
Ar PYR kaina šiais metais kils?
PYR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PYR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:12(UTC+8)

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
1 PYR = 1.0815 USD

