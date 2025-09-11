Vulcan Forged PYR (PYR) realiojo laiko kaina yra $ 1.0816. Per pastarąsias 24 valandas PYR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0543 iki aukščiausios $ 1.0872 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PYR kaina yra $ 49.73695922655937, o žemiausia – $ 0.7835812421276203.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PYR per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vulcan Forged PYR (PYR) rinkos informacija
Dabartinė Vulcan Forged PYR rinkos kapitalizacija yra $ 47.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 458.81K. PYR apyvartoje yra 44.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.08M
Vulcan Forged PYR (PYR) kainos istorija USD
Stebėkite Vulcan Forged PYR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002267
+0.21%
30 dienų
$ -0.0341
-3.06%
60 dienų
$ +0.0384
+3.68%
90 dienų
$ +0.1449
+15.46%
Vulcan Forged PYR kainos pokytis šiandien
Šiandien PYR užfiksuotas $ +0.002267 (+0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vulcan Forged PYR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0341 (-3.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vulcan Forged PYR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PYR rodiklis pasikeitė $ +0.0384 (+3.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vulcan Forged PYR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1449 (+15.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vulcan Forged PYR (PYR) pokyčius?
Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding.
For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.
Vulcan Forged PYR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vulcan Forged PYR (PYR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vulcan Forged PYR (PYR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vulcan Forged PYR prognozes.
Supratimas apie Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PYRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vulcan Forged PYR (PYR)
