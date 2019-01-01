PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomika

PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePolyDoge (POLYDOGE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

PolyDoge (POLYDOGE) Informacija

PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use.

Oficiali svetainė:
https://polydoge.com/
Baltoji knyga:
https://polydoge.medium.com/introducing-polydoge-dogecoin-on-polygon-4ab51ee6df1d
Blokų naršyklė:
https://explorer-mainnet.maticvigil.com/tokens/0x8A953CfE442c5E8855cc6c61b1293FA648BAE472/token-holders

PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PolyDoge (POLYDOGE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 868.09T
$ 868.09T$ 868.09T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00000009041
$ 0.00000009041$ 0.00000009041
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.000000004717
$ 0.000000004717$ 0.000000004717

PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PolyDoge (POLYDOGE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų POLYDOGE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek POLYDOGE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate POLYDOGE tokenomiką, galite peržiūrėti POLYDOGE tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti POLYDOGE

Norite įtraukti PolyDoge (POLYDOGE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius POLYDOGE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

PolyDoge (POLYDOGE) Kainų istorija

POLYDOGE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

POLYDOGE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda POLYDOGE? Mūsų POLYDOGE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

