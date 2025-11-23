Pipe Network (PIPE) Tokenomika

Pipe Network (PIPE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePipe Network (PIPE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 09:41:02(UTC+8)
Pipe Network (PIPE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Pipe Network (PIPE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.49M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 100.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 64.92M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3618
Visų laikų minimumas:
$ 0.05288812467524619
Dabartinė kaina:
$ 0.06492
Pipe Network (PIPE) Informacija

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Oficiali svetainė:
https://pipe.network/
Baltoji knyga:
https://docs.pipe.network/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Pipe Network (PIPE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pipe Network (PIPE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PIPE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PIPE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PIPE tokenomiką, galite peržiūrėti PIPE tokeno kainą realiuoju laiku!

