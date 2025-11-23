Pipe Network (PIPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pipe Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PIPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pipe Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pipe Network kainos prognozė
$0.06586
$0.06586
-0.75%
USD
Faktinis
Prognozė
Pipe Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pipe Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06586 prekybos kainą 2025 m.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pipe Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069153 prekybos kainą 2026 m.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PIPE ateities kaina yra $ 0.072610 su 10.25% augimo norma.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PIPE ateities kaina yra $ 0.076241 su 15.76% augimo norma.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PIPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.080053, o augimo norma – 21.55%.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PIPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.084055, o augimo norma – 27.63%.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pipe Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.136918 prekybos kainą.

Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pipe Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.223025 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06586
    0.00%
  • 2026
    $ 0.069153
    5.00%
  • 2027
    $ 0.072610
    10.25%
  • 2028
    $ 0.076241
    15.76%
  • 2029
    $ 0.080053
    21.55%
  • 2030
    $ 0.084055
    27.63%
  • 2031
    $ 0.088258
    34.01%
  • 2032
    $ 0.092671
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.097305
    47.75%
  • 2034
    $ 0.102170
    55.13%
  • 2035
    $ 0.107279
    62.89%
  • 2036
    $ 0.112642
    71.03%
  • 2037
    $ 0.118275
    79.59%
  • 2038
    $ 0.124188
    88.56%
  • 2039
    $ 0.130398
    97.99%
  • 2040
    $ 0.136918
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pipe Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.06586
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.065869
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.065923
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.066130
    0.41%
Pipe Network (PIPE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma PIPE kaina yra $0.06586. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pipe Network (PIPE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė PIPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.065869. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pipe Network (PIPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PIPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.065923. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pipe Network (PIPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PIPE kaina yra $0.066130. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pipe Network kainų statistika

$ 0.06586
$ 0.06586

-0.75%

$ 6.59M
$ 6.59M

100.00M
100.00M

$ 57.31K
$ 57.31K

--

Naujausia PIPE kaina yra $ 0.06586. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.31K.
Be to, PIPE turi 100.00M apyvartą ir $ 6.59M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pipe Network (PIPE)

Bandote įsigyti PIPE? Dabar galite PIPE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pipe Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PIPE dabar

Pipe Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pipe Network, dabartinė Pipe Network kaina yra 0.0659USD. Apyvartinė Pipe Network (PIPE) pasiūla yra 0.00 PIPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.59M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.006990
    $ 0.06654
    $ 0.05752
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -0.009109
    $ 0.12239
    $ 0.0508
  • 30 dienų
    -0.26%
    $ -0.023919
    $ 0.127
    $ 0.0508
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pipe Network kaina pasikeitė $0.006990, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pipe Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.12239 ir žemiausia $0.0508. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo PIPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pipe Network įvyko -0.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.023919 vertę. Tai rodo, kad PIPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pipe Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PIPE kainų istoriją

Kaip veikia Pipe Network (PIPE) kainų prognozės modulis?

Pipe Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PIPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pipe Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PIPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pipe Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PIPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PIPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pipe Network potencialą.

Kodėl PIPE kainų prognozė yra svarbi?

PIPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PIPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, PIPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PIPE kainų prognozė?
Remiantis Pipe Network (PIPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PIPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PIPE 2026 m.?
1 vieneto Pipe Network (PIPE) kaina šiandien yra $0.06586. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PIPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PIPE kaina 2027 m.?
Pipe Network (PIPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PIPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PIPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pipe Network (PIPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PIPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pipe Network (PIPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PIPE 2030 m.?
1 vieneto Pipe Network (PIPE) kaina šiandien yra $0.06586. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PIPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PIPE kainų prognozė 2040 metams?
Pipe Network (PIPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PIPE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.