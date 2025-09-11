Daugiau apie PERRY

Perry logotipas

Perry kaina(PERRY)

1 PERRY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0012375
-6.29%1D
USD
Perry (PERRY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:55(UTC+8)

Perry (PERRY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012117
24 val. žemiausia
$ 0.0013425
24 val. aukščiausia

$ 0.0012117
$ 0.0013425
$ 0.017962959630138758
$ 0.00007652237381165
-1.18%

-6.29%

-16.19%

-16.19%

Perry (PERRY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0012375. Per pastarąsias 24 valandas PERRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012117 iki aukščiausios $ 0.0013425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PERRY kaina yra $ 0.017962959630138758, o žemiausia – $ 0.00007652237381165.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PERRY per pastarąją valandą pasikeitė -1.18%, per 24 valandas – -6.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Perry (PERRY) rinkos informacija

No.2050

$ 1.24M
$ 55.23K
$ 1.24M
1.00B
1,000,000,000
BSC

Dabartinė Perry rinkos kapitalizacija yra $ 1.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.23K. PERRY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24M

Perry (PERRY) kainos istorija USD

Stebėkite Perry kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000083063-6.29%
30 dienų$ -0.0005051-28.99%
60 dienų$ +0.0000086+0.69%
90 dienų$ -0.0002382-16.15%
Perry kainos pokytis šiandien

Šiandien PERRY užfiksuotas $ -0.000083063 (-6.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Perry 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005051 (-28.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Perry 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PERRY rodiklis pasikeitė $ +0.0000086 (+0.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Perry 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002382 (-16.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Perry (PERRY) pokyčius?

Peržiūrėkite Perry kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Perry (PERRY)

Binance's mascot might be CZ's dog

Perry galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Perry investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PERRYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Perry mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Perry, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Perry kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Perry (PERRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Perry (PERRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Perry prognozes.

Peržiūrėkite Perry kainos prognozę dabar!

Perry (PERRY) Tokenomika

Supratimas apie Perry (PERRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PERRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Perry (PERRY)

Ieškote, kaip nusipirkti Perry? Viskas paprasta ir patogu! Perry lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PERRY į vietos valiutas

1 Perry(PERRY) į VND
32.5648125
1 Perry(PERRY) į AUD
A$0.001868625
1 Perry(PERRY) į GBP
0.00091575
1 Perry(PERRY) į EUR
0.001051875
1 Perry(PERRY) į USD
$0.0012375
1 Perry(PERRY) į MYR
RM0.00522225
1 Perry(PERRY) į TRY
0.051096375
1 Perry(PERRY) į JPY
¥0.1819125
1 Perry(PERRY) į ARS
ARS$1.76281875
1 Perry(PERRY) į RUB
0.106165125
1 Perry(PERRY) į INR
0.10927125
1 Perry(PERRY) į IDR
Rp20.286882
1 Perry(PERRY) į KRW
1.723528125
1 Perry(PERRY) į PHP
0.07085925
1 Perry(PERRY) į EGP
￡E.0.059585625
1 Perry(PERRY) į BRL
R$0.0066825
1 Perry(PERRY) į CAD
C$0.00170775
1 Perry(PERRY) į BDT
0.1507275
1 Perry(PERRY) į NGN
1.866508875
1 Perry(PERRY) į COP
$4.8529305
1 Perry(PERRY) į ZAR
R.0.02170575
1 Perry(PERRY) į UAH
0.051084
1 Perry(PERRY) į VES
Bs0.19305
1 Perry(PERRY) į CLP
$1.1892375
1 Perry(PERRY) į PKR
Rs0.351462375
1 Perry(PERRY) į KZT
0.6671115
1 Perry(PERRY) į THB
฿0.03937725
1 Perry(PERRY) į TWD
NT$0.037533375
1 Perry(PERRY) į AED
د.إ0.004541625
1 Perry(PERRY) į CHF
Fr0.000977625
1 Perry(PERRY) į HKD
HK$0.00962775
1 Perry(PERRY) į AMD
֏0.472861125
1 Perry(PERRY) į MAD
.د.م0.011174625
1 Perry(PERRY) į MXN
$0.023054625
1 Perry(PERRY) į SAR
ريال0.004640625
1 Perry(PERRY) į PLN
0.0045045
1 Perry(PERRY) į RON
лв0.00537075
1 Perry(PERRY) į SEK
kr0.011583
1 Perry(PERRY) į BGN
лв0.002066625
1 Perry(PERRY) į HUF
Ft0.41651775
1 Perry(PERRY) į CZK
0.025839
1 Perry(PERRY) į KWD
د.ك0.0003774375
1 Perry(PERRY) į ILS
0.004120875
1 Perry(PERRY) į AOA
Kz1.128067875
1 Perry(PERRY) į BHD
.د.ب0.0004665375
1 Perry(PERRY) į BMD
$0.0012375
1 Perry(PERRY) į DKK
kr0.00789525
1 Perry(PERRY) į HNL
L0.032434875
1 Perry(PERRY) į MUR
0.0563805
1 Perry(PERRY) į NAD
$0.02175525
1 Perry(PERRY) į NOK
kr0.01230075
1 Perry(PERRY) į NZD
$0.002079
1 Perry(PERRY) į PAB
B/.0.0012375
1 Perry(PERRY) į PGK
K0.005247
1 Perry(PERRY) į QAR
ر.ق0.0045045
1 Perry(PERRY) į RSD
дин.0.124009875

Perry išteklius

Išsamesnei Perry analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Perry

Kiek Perry(PERRY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PERRY kaina USD valiuta yra 0.0012375USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PERRY į USD kaina?
Dabartinė PERRY kaina USD valiuta yra $ 0.0012375. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Perry rinkos kapitalizacija?
PERRY rinkos kapitalizacija yra $ 1.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PERRY apyvartoje?
PERRY apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PERRY kaina?
PERRY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.017962959630138758USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PERRY kaina?
PERRY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00007652237381165USD.
Kokia yra PERRY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PERRY yra $ 55.23KUSD.
Ar PERRY kaina šiais metais kils?
PERRY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PERRY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:55(UTC+8)

Perry (PERRY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

