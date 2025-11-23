OpenVPP (OVPP) Tokenomika

OpenVPP (OVPP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOpenVPP (OVPP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:44:28(UTC+8)
OpenVPP (OVPP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OpenVPP (OVPP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 8.34M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 803.28M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.38M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3
Visų laikų minimumas:
$ 0.000026830293467548
Dabartinė kaina:
$ 0.01038
OpenVPP (OVPP) Informacija

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

Oficiali svetainė:
https://openvpp.energy/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xb4c6fedd984bc983b1a758d0875f1ea34f81a6af

OpenVPP (OVPP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OpenVPP (OVPP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OVPP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OVPP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OVPP tokenomiką, galite peržiūrėti OVPP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti OVPP

Norite įtraukti OpenVPP (OVPP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius OVPP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

OpenVPP (OVPP) Kainų istorija

OVPP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

OVPP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda OVPP? Mūsų OVPP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

