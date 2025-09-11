Daugiau apie NOICE

NOICE Kainos informacija

NOICE Tokenomika

NOICE Kainų prognozė

NOICE Istorija

NOICE pirkimo vadovas

NOICEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NOICE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NOICE logotipas

NOICE kaina(NOICE)

1 NOICE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003408
$0.0003408$0.0003408
-4.40%1D
USD
NOICE (NOICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:54(UTC+8)

NOICE (NOICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003061
$ 0.0003061$ 0.0003061
24 val. žemiausia
$ 0.0003656
$ 0.0003656$ 0.0003656
24 val. aukščiausia

$ 0.0003061
$ 0.0003061$ 0.0003061

$ 0.0003656
$ 0.0003656$ 0.0003656

--
----

--
----

+1.23%

-4.39%

+156.92%

+156.92%

NOICE (NOICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000343. Per pastarąsias 24 valandas NOICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003061 iki aukščiausios $ 0.0003656 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOICE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOICE per pastarąją valandą pasikeitė +1.23%, per 24 valandas – -4.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +156.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NOICE (NOICE) rinkos informacija

--
----

$ 156.50K
$ 156.50K$ 156.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Dabartinė NOICE rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 156.50K. NOICE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

NOICE (NOICE) kainos istorija USD

Stebėkite NOICE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000015685-4.39%
30 dienų$ +0.0000951+38.36%
60 dienų$ +0.000203+145.00%
90 dienų$ +0.000203+145.00%
NOICE kainos pokytis šiandien

Šiandien NOICE užfiksuotas $ -0.000015685 (-4.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NOICE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000951 (+38.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NOICE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOICE rodiklis pasikeitė $ +0.000203 (+145.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NOICE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000203 (+145.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NOICE (NOICE) pokyčius?

Peržiūrėkite NOICE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NOICE (NOICE)

NOICE is a social token built within the Farcaster ecosystem. Farcaster is a decentralized social media protocol operating on the Optimism mainnet and deeply integrated with the Base chain. $NOICE transforms every interaction into income, creating an on-chain social currency system.

NOICE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NOICE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NOICEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NOICE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NOICE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NOICE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NOICE (NOICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOICE (NOICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOICE prognozes.

Peržiūrėkite NOICE kainos prognozę dabar!

NOICE (NOICE) Tokenomika

Supratimas apie NOICE (NOICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NOICE (NOICE)

Ieškote, kaip nusipirkti NOICE? Viskas paprasta ir patogu! NOICE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NOICE į vietos valiutas

1 NOICE(NOICE) į VND
9.026045
1 NOICE(NOICE) į AUD
A$0.00051793
1 NOICE(NOICE) į GBP
0.00025039
1 NOICE(NOICE) į EUR
0.00029155
1 NOICE(NOICE) į USD
$0.000343
1 NOICE(NOICE) į MYR
RM0.00144746
1 NOICE(NOICE) į TRY
0.01415561
1 NOICE(NOICE) į JPY
¥0.050421
1 NOICE(NOICE) į ARS
ARS$0.4886035
1 NOICE(NOICE) į RUB
0.02898007
1 NOICE(NOICE) į INR
0.03022516
1 NOICE(NOICE) į IDR
Rp5.62294992
1 NOICE(NOICE) į KRW
0.47705126
1 NOICE(NOICE) į PHP
0.01961274
1 NOICE(NOICE) į EGP
￡E.0.01651545
1 NOICE(NOICE) į BRL
R$0.0018522
1 NOICE(NOICE) į CAD
C$0.00047334
1 NOICE(NOICE) į BDT
0.0417774
1 NOICE(NOICE) į NGN
0.51734347
1 NOICE(NOICE) į COP
$1.34509508
1 NOICE(NOICE) į ZAR
R.0.00599564
1 NOICE(NOICE) į UAH
0.01415904
1 NOICE(NOICE) į VES
Bs0.053508
1 NOICE(NOICE) į CLP
$0.329623
1 NOICE(NOICE) į PKR
Rs0.09741543
1 NOICE(NOICE) į KZT
0.18490444
1 NOICE(NOICE) į THB
฿0.01090054
1 NOICE(NOICE) į TWD
NT$0.01040319
1 NOICE(NOICE) į AED
د.إ0.00125881
1 NOICE(NOICE) į CHF
Fr0.00027097
1 NOICE(NOICE) į HKD
HK$0.00266854
1 NOICE(NOICE) į AMD
֏0.13106373
1 NOICE(NOICE) į MAD
.د.م0.00309729
1 NOICE(NOICE) į MXN
$0.00637637
1 NOICE(NOICE) į SAR
ريال0.00128625
1 NOICE(NOICE) į PLN
0.00124852
1 NOICE(NOICE) į RON
лв0.00148519
1 NOICE(NOICE) į SEK
kr0.00320362
1 NOICE(NOICE) į BGN
лв0.00057281
1 NOICE(NOICE) į HUF
Ft0.11525486
1 NOICE(NOICE) į CZK
0.00715155
1 NOICE(NOICE) į KWD
د.ك0.000104615
1 NOICE(NOICE) į ILS
0.00113876
1 NOICE(NOICE) į AOA
Kz0.31381413
1 NOICE(NOICE) į BHD
.د.ب0.000129311
1 NOICE(NOICE) į BMD
$0.000343
1 NOICE(NOICE) į DKK
kr0.00218834
1 NOICE(NOICE) į HNL
L0.00899003
1 NOICE(NOICE) į MUR
0.0156065
1 NOICE(NOICE) į NAD
$0.00602994
1 NOICE(NOICE) į NOK
kr0.00340599
1 NOICE(NOICE) į NZD
$0.00057624
1 NOICE(NOICE) į PAB
B/.0.000343
1 NOICE(NOICE) į PGK
K0.00145432
1 NOICE(NOICE) į QAR
ر.ق0.00124852
1 NOICE(NOICE) į RSD
дин.0.03434459

NOICE išteklius

Išsamesnei NOICE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NOICE

Kiek NOICE(NOICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOICE kaina USD valiuta yra 0.000343USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOICE į USD kaina?
Dabartinė NOICE kaina USD valiuta yra $ 0.000343. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NOICE rinkos kapitalizacija?
NOICE rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOICE apyvartoje?
NOICE apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOICE kaina?
NOICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOICE kaina?
NOICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NOICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOICE yra $ 156.50KUSD.
Ar NOICE kaina šiais metais kils?
NOICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:40:54(UTC+8)

NOICE (NOICE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NOICE-į-USD skaičiuoklė

Suma

NOICE
NOICE
USD
USD

1 NOICE = 0.000343 USD

Prekiauti NOICE

NOICEUSDT
$0.0003408
$0.0003408$0.0003408
-4.16%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis