MVL (MVL) realiojo laiko kaina yra $ 0.002959. Per pastarąsias 24 valandas MVL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00295 iki aukščiausios $ 0.002984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MVL kaina yra $ 0.07053784, o žemiausia – $ 0.000161802782004.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MVL per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MVL (MVL) rinkos informacija
No.442
$ 80.49M
$ 80.49M$ 80.49M
$ 30.33K
$ 30.33K$ 30.33K
$ 88.77M
$ 88.77M$ 88.77M
27.20B
27.20B 27.20B
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
90.67%
BSC
Dabartinė MVL rinkos kapitalizacija yra $ 80.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.33K. MVL apyvartoje yra 27.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.77M
MVL (MVL) kainos istorija USD
Stebėkite MVL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001876
-0.63%
30 dienų
$ -0.000409
-12.15%
60 dienų
$ -0.000416
-12.33%
90 dienų
$ -0.000237
-7.42%
MVL kainos pokytis šiandien
Šiandien MVL užfiksuotas $ -0.00001876 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MVL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000409 (-12.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MVL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MVL rodiklis pasikeitė $ -0.000416 (-12.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MVL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000237 (-7.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MVL (MVL) pokyčius?
We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.
MVL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MVL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MVLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MVL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MVL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MVL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MVL (MVL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MVL (MVL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MVL prognozes.
Supratimas apie MVL (MVL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MVLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MVL (MVL)
Ieškote, kaip nusipirkti MVL? Viskas paprasta ir patogu! MVL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.