Metahero (METAHERO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000877. Per pastarąsias 24 valandas METAHERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00082 iki aukščiausios $ 0.0028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METAHERO kaina yra $ 0.25184993363636166, o žemiausia – $ 0.00028889800020885.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METAHERO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Metahero (METAHERO) rinkos informacija
No.1472
$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M
$ 32.85K
$ 32.85K$ 32.85K
$ 8.77M
$ 8.77M$ 8.77M
5.10B
5.10B 5.10B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,766,213,274
9,766,213,274 9,766,213,274
50.95%
BSC
Dabartinė Metahero rinkos kapitalizacija yra $ 4.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.85K. METAHERO apyvartoje yra 5.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 9766213274. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.77M
Metahero (METAHERO) kainos istorija USD
Stebėkite Metahero kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002197
+2.57%
30 dienų
$ -0.000326
-27.10%
60 dienų
$ -0.000182
-17.19%
90 dienų
$ -0.00019
-17.81%
Metahero kainos pokytis šiandien
Šiandien METAHERO užfiksuotas $ +0.00002197 (+2.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Metahero 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000326 (-27.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Metahero 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METAHERO rodiklis pasikeitė $ -0.000182 (-17.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Metahero 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00019 (-17.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metahero (METAHERO) pokyčius?
Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.
Metahero galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metahero investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metahero, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Metahero kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Metahero (METAHERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metahero (METAHERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metahero prognozes.
Supratimas apie Metahero (METAHERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METAHEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Metahero (METAHERO)
Ieškote, kaip nusipirkti Metahero? Viskas paprasta ir patogu! Metahero lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.