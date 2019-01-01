Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLuxury Travel Token (LTT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Luxury Travel Token (LTT) Informacija

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

Oficiali svetainė:
https://lt-t.io/
Baltoji knyga:
https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7

Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Luxury Travel Token (LTT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Cirkuliacinis tiekimas: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 1.01B
$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B
Visų laikų rekordas:
$ 0.193562
$ 0.193562$ 0.193562
Visų laikų minimumas:
$ 0.001171326666446022
$ 0.001171326666446022$ 0.001171326666446022
Dabartinė kaina:
$ 0.0100795
$ 0.0100795$ 0.0100795

Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Luxury Travel Token (LTT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LTT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LTT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LTT tokenomiką, galite peržiūrėti LTT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti LTT

Norite įtraukti Luxury Travel Token (LTT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LTT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Luxury Travel Token (LTT) Kainų istorija

LTT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

LTT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LTT? Mūsų LTT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.