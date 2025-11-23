LINEA (LINEA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLINEA (LINEA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:11:54(UTC+8)
LINEA (LINEA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LINEA (LINEA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 145.07M
$ 145.07M
$ 145.07M$ 145.07M
Bendra pasiūla:
$ 72.01B
$ 72.01B$ 72.01B
Cirkuliacinis tiekimas: $ 15.48B
$ 15.48B
$ 15.48B$ 15.48B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 674.73M
$ 674.73M
$ 674.73M$ 674.73M
Visų laikų rekordas: $ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192$ 0.06192
Visų laikų minimumas:
$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389
Dabartinė kaina:
$ 0.00937
$ 0.00937$ 0.00937

LINEA (LINEA) Informacija

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Oficiali svetainė:
https://linea.build/association
Baltoji knyga:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Blokų naršyklė:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

LINEA (LINEA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LINEA (LINEA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LINEA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LINEA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LINEA tokenomiką, galite peržiūrėti LINEA tokeno kainą realiuoju laiku!

