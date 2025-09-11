Klaus (KLAUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00015. Per pastarąsias 24 valandas KLAUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001101 iki aukščiausios $ 0.0006222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KLAUS kaina yra $ 0.05190348284503749, o žemiausia – $ 0.000135734449070985.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KLAUS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +15.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Klaus (KLAUS) rinkos informacija
Dabartinė Klaus rinkos kapitalizacija yra $ 150.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 797.09. KLAUS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 150.00K
Klaus (KLAUS) kainos istorija USD
Stebėkite Klaus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000019995
+15.38%
30 dienų
$ -0.0002122
-58.59%
60 dienų
$ -0.0003406
-69.43%
90 dienų
$ -0.000423
-73.83%
Klaus kainos pokytis šiandien
Šiandien KLAUS užfiksuotas $ +0.000019995 (+15.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Klaus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002122 (-58.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Klaus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KLAUS rodiklis pasikeitė $ -0.0003406 (-69.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Klaus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000423 (-73.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR.
Klaus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Klaus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Klaus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Klaus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Klaus (KLAUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Klaus (KLAUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Klaus prognozes.
Supratimas apie Klaus (KLAUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KLAUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Klaus (KLAUS)
Ieškote, kaip nusipirkti Klaus? Viskas paprasta ir patogu! Klaus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
