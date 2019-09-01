Kaia (KAIA) Tokenomika

Kaia (KAIA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKaia (KAIA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Kaia (KAIA) Informacija

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Oficiali svetainė:
https://www.kaia.io/
Baltoji knyga:
https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/
Blokų naršyklė:
https://www.kaiascan.io/

Kaia (KAIA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Kaia (KAIA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 997.94M
$ 997.94M$ 997.94M
Bendra pasiūla:
$ 6.12B
$ 6.12B$ 6.12B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 6.12B
$ 6.12B$ 6.12B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 997.94M
$ 997.94M$ 997.94M
Visų laikų rekordas:
$ 4.48
$ 4.48$ 4.48
Visų laikų minimumas:
$ 0.09078462555226548
$ 0.09078462555226548$ 0.09078462555226548
Dabartinė kaina:
$ 0.16313
$ 0.16313$ 0.16313

Kaia (KAIA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kaia (KAIA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KAIA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KAIA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KAIA tokenomiką, galite peržiūrėti KAIA tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.