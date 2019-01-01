Ispolink Token (ISP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIspolink Token (ISP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Ispolink Token (ISP) Informacija

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Oficiali svetainė:
https://ispolink.com/
Baltoji knyga:
https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014

Ispolink Token (ISP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ispolink Token (ISP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.50M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.84B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.18M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0189
Visų laikų minimumas:
$ 0.000272950122589025
Dabartinė kaina:
$ 0.0003182
Ispolink Token (ISP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ispolink Token (ISP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ISP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ISP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ISP tokenomiką, galite peržiūrėti ISP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ISP

Norite įtraukti Ispolink Token (ISP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ISP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Ispolink Token (ISP) Kainų istorija

ISP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ISP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ISP? Mūsų ISP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

