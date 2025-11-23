INFINIT (IN) Tokenomika

INFINIT (IN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieINFINIT (IN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:10:11(UTC+8)
INFINIT (IN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius INFINIT (IN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 20.01M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 268.94M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 74.42M
Visų laikų rekordas:
$ 0.33949
Visų laikų minimumas:
$ 0.053529767930225576
Dabartinė kaina:
$ 0.07442
INFINIT (IN) Informacija

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Oficiali svetainė:
https://infinit.tech/
Baltoji knyga:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

INFINIT (IN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti INFINIT (IN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek IN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate IN tokenomiką, galite peržiūrėti IN tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti IN

Norite įtraukti INFINIT (IN) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius IN pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

INFINIT (IN) Kainų istorija

IN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

IN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda IN? Mūsų IN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką