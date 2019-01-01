ICECREAM (ICECREAM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieICECREAM (ICECREAM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ICECREAM (ICECREAM) Informacija

IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X.

https://www.kol4u.xyz
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4

ICECREAM (ICECREAM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ICECREAM (ICECREAM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 17.80M
$ 17.80M$ 17.80M
Visų laikų rekordas:
$ 0.02367
$ 0.02367$ 0.02367
Visų laikų minimumas:
$ 0.000269589494391974
$ 0.000269589494391974$ 0.000269589494391974
Dabartinė kaina:
$ 0.0178
$ 0.0178$ 0.0178

ICECREAM (ICECREAM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ICECREAM (ICECREAM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ICECREAM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ICECREAM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ICECREAM tokenomiką, galite peržiūrėti ICECREAM tokeno kainą realiuoju laiku!

