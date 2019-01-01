HARRY (HARRY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHARRY (HARRY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
HARRY (HARRY) Informacija

HarryPotterObamaSonic10Inu (Ticker: HARRY) is an endgame of crypto-assets (0 Tax). HARRY incentivizes the creation of novel and entertaining meme content. Please note that HarryPotterObamaSonic10Inu is project name and we will use HARRY as ticker name.

https://hpos10i.com
https://solscan.io/token/CTgiaZUK12kCcB8sosn4Nt2NZtzLgtPqDwyQyr2syATC

HARRY (HARRY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius HARRY (HARRY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 88.62M
$ 88.62M$ 88.62M
Bendra pasiūla:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 88.62M
$ 88.62M$ 88.62M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3764
$ 0.3764$ 0.3764
Visų laikų minimumas:
$ 0.000013676538450981
$ 0.000013676538450981$ 0.000013676538450981
Dabartinė kaina:
$ 0.08864
$ 0.08864$ 0.08864

HARRY (HARRY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HARRY (HARRY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HARRY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HARRY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HARRY tokenomiką, galite peržiūrėti HARRY tokeno kainą realiuoju laiku!

