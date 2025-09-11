Daugiau apie GINI

GINI Kainos informacija

GINI Baltoji knyga

GINI Oficiali svetainė

GINI Tokenomika

GINI Kainų prognozė

GINI Istorija

GINI pirkimo vadovas

GINIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GINI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kalp Network logotipas

Kalp Network kaina(GINI)

1 GINI į USD – tiesioginė kaina:

$0.04066
$0.04066$0.04066
+0.22%1D
USD
Kalp Network (GINI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:31(UTC+8)

Kalp Network (GINI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04005
$ 0.04005$ 0.04005
24 val. žemiausia
$ 0.0408
$ 0.0408$ 0.0408
24 val. aukščiausia

$ 0.04005
$ 0.04005$ 0.04005

$ 0.0408
$ 0.0408$ 0.0408

$ 0.057683449443472576
$ 0.057683449443472576$ 0.057683449443472576

$ 0.03960240820030341
$ 0.03960240820030341$ 0.03960240820030341

-0.37%

+0.22%

+1.39%

+1.39%

Kalp Network (GINI) realiojo laiko kaina yra $ 0.04062. Per pastarąsias 24 valandas GINI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04005 iki aukščiausios $ 0.0408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GINI kaina yra $ 0.057683449443472576, o žemiausia – $ 0.03960240820030341.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GINI per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kalp Network (GINI) rinkos informacija

No.4044

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 133.69K
$ 133.69K$ 133.69K

$ 81.24M
$ 81.24M$ 81.24M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė Kalp Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.69K. GINI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.24M

Kalp Network (GINI) kainos istorija USD

Stebėkite Kalp Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000893+0.22%
30 dienų$ -0.00018-0.45%
60 dienų$ -0.00036-0.88%
90 dienų$ -0.00973-19.33%
Kalp Network kainos pokytis šiandien

Šiandien GINI užfiksuotas $ +0.0000893 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kalp Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00018 (-0.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kalp Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GINI rodiklis pasikeitė $ -0.00036 (-0.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kalp Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00973 (-19.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kalp Network (GINI) pokyčius?

Peržiūrėkite Kalp Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kalp Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GINIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kalp Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kalp Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kalp Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kalp Network (GINI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kalp Network (GINI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kalp Network prognozes.

Peržiūrėkite Kalp Network kainos prognozę dabar!

Kalp Network (GINI) Tokenomika

Supratimas apie Kalp Network (GINI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GINIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kalp Network (GINI)

Ieškote, kaip nusipirkti Kalp Network? Viskas paprasta ir patogu! Kalp Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GINI į vietos valiutas

1 Kalp Network(GINI) į VND
1,068.9153
1 Kalp Network(GINI) į AUD
A$0.0613362
1 Kalp Network(GINI) į GBP
0.0296526
1 Kalp Network(GINI) į EUR
0.034527
1 Kalp Network(GINI) į USD
$0.04062
1 Kalp Network(GINI) į MYR
RM0.1714164
1 Kalp Network(GINI) į TRY
1.6771998
1 Kalp Network(GINI) į JPY
¥5.97114
1 Kalp Network(GINI) į ARS
ARS$57.86319
1 Kalp Network(GINI) į RUB
3.4705728
1 Kalp Network(GINI) į INR
3.5855274
1 Kalp Network(GINI) į IDR
Rp665.9015328
1 Kalp Network(GINI) į KRW
56.573505
1 Kalp Network(GINI) į PHP
2.3250888
1 Kalp Network(GINI) į EGP
￡E.1.9574778
1 Kalp Network(GINI) į BRL
R$0.219348
1 Kalp Network(GINI) į CAD
C$0.0560556
1 Kalp Network(GINI) į BDT
4.947516
1 Kalp Network(GINI) į NGN
61.2667398
1 Kalp Network(GINI) į COP
$159.2937672
1 Kalp Network(GINI) į ZAR
R.0.7116624
1 Kalp Network(GINI) į UAH
1.6767936
1 Kalp Network(GINI) į VES
Bs6.33672
1 Kalp Network(GINI) į CLP
$39.03582
1 Kalp Network(GINI) į PKR
Rs11.5364862
1 Kalp Network(GINI) į KZT
21.8974296
1 Kalp Network(GINI) į THB
฿1.2925284
1 Kalp Network(GINI) į TWD
NT$1.2315984
1 Kalp Network(GINI) į AED
د.إ0.1490754
1 Kalp Network(GINI) į CHF
Fr0.0320898
1 Kalp Network(GINI) į HKD
HK$0.3160236
1 Kalp Network(GINI) į AMD
֏15.5213082
1 Kalp Network(GINI) į MAD
.د.م0.3667986
1 Kalp Network(GINI) į MXN
$0.7563444
1 Kalp Network(GINI) į SAR
ريال0.152325
1 Kalp Network(GINI) į PLN
0.1478568
1 Kalp Network(GINI) į RON
лв0.1758846
1 Kalp Network(GINI) į SEK
kr0.3802032
1 Kalp Network(GINI) į BGN
лв0.0678354
1 Kalp Network(GINI) į HUF
Ft13.6674114
1 Kalp Network(GINI) į CZK
0.8481456
1 Kalp Network(GINI) į KWD
د.ك0.0123891
1 Kalp Network(GINI) į ILS
0.1348584
1 Kalp Network(GINI) į AOA
Kz37.0279734
1 Kalp Network(GINI) į BHD
.د.ب0.01531374
1 Kalp Network(GINI) į BMD
$0.04062
1 Kalp Network(GINI) į DKK
kr0.2591556
1 Kalp Network(GINI) į HNL
L1.0646502
1 Kalp Network(GINI) į MUR
1.8506472
1 Kalp Network(GINI) į NAD
$0.7140996
1 Kalp Network(GINI) į NOK
kr0.4033566
1 Kalp Network(GINI) į NZD
$0.0682416
1 Kalp Network(GINI) į PAB
B/.0.04062
1 Kalp Network(GINI) į PGK
K0.1722288
1 Kalp Network(GINI) į QAR
ر.ق0.1478568
1 Kalp Network(GINI) į RSD
дин.4.0697178

Kalp Network išteklius

Išsamesnei Kalp Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kalp Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kalp Network

Kiek Kalp Network(GINI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GINI kaina USD valiuta yra 0.04062USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GINI į USD kaina?
Dabartinė GINI kaina USD valiuta yra $ 0.04062. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kalp Network rinkos kapitalizacija?
GINI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GINI apyvartoje?
GINI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GINI kaina?
GINI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.057683449443472576USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GINI kaina?
GINI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03960240820030341USD.
Kokia yra GINI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GINI yra $ 133.69KUSD.
Ar GINI kaina šiais metais kils?
GINI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GINI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:31(UTC+8)

Kalp Network (GINI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GINI-į-USD skaičiuoklė

Suma

GINI
GINI
USD
USD

1 GINI = 0.04062 USD

Prekiauti GINI

GINIUSDT
$0.04066
$0.04066$0.04066
+0.19%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis