Kalp Network (GINI) realiojo laiko kaina yra $ 0.04062. Per pastarąsias 24 valandas GINI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04005 iki aukščiausios $ 0.0408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GINI kaina yra $ 0.057683449443472576, o žemiausia – $ 0.03960240820030341.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GINI per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kalp Network (GINI) rinkos informacija
No.4044
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 133.69K
$ 133.69K$ 133.69K
$ 81.24M
$ 81.24M$ 81.24M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
MATIC
Dabartinė Kalp Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.69K. GINI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.24M
Kalp Network (GINI) kainos istorija USD
Stebėkite Kalp Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000893
+0.22%
30 dienų
$ -0.00018
-0.45%
60 dienų
$ -0.00036
-0.88%
90 dienų
$ -0.00973
-19.33%
Kalp Network kainos pokytis šiandien
Šiandien GINI užfiksuotas $ +0.0000893 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kalp Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00018 (-0.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kalp Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GINI rodiklis pasikeitė $ -0.00036 (-0.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kalp Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00973 (-19.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kalp Network (GINI) pokyčius?
KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.
Kalp Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kalp Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GINIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kalp Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kalp Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kalp Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kalp Network (GINI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kalp Network (GINI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kalp Network prognozes.
Supratimas apie Kalp Network (GINI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GINIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kalp Network (GINI)
Ieškote, kaip nusipirkti Kalp Network? Viskas paprasta ir patogu! Kalp Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.