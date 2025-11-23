Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomika

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGiggle Fund (GIGGLE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:37:24(UTC+8)
USD

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Giggle Fund (GIGGLE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M
Bendra pasiūla:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M
Visų laikų rekordas:
$ 287.4
$ 287.4$ 287.4
Visų laikų minimumas:
$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289
Dabartinė kaina:
$ 100.85
$ 100.85$ 100.85

Giggle Fund (GIGGLE) Informacija

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Oficiali svetainė:
https://giggletoken.com/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x20d6015660b3fe52e6690a889b5c51f69902ce0e

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Giggle Fund (GIGGLE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GIGGLE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GIGGLE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GIGGLE tokenomiką, galite peržiūrėti GIGGLE tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GIGGLE

Norite įtraukti Giggle Fund (GIGGLE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GIGGLE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Giggle Fund (GIGGLE) Kainų istorija

GIGGLE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GIGGLE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GIGGLE? Mūsų GIGGLE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką