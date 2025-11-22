Šiandienos tiesioginė FOG kaina yra -- USD.FOGOLD Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite FOGOLD į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė FOG kaina yra -- USD.FOGOLD Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite FOGOLD į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!
Šiandienos FOG (FOGOLD) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis FOGOLD į USD konversijos rodiklis yra -- už FOGOLD.
FOG šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- FOGOLD. Per pastarąsias 24 valandas FOGOLD prekyba svyravo tarp -- (žemiausios) ir -- (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip FOGOLD judėjo -- per pastarąją valandą ir -- per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
FOG (FOGOLD) rinkos informacija
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Dabartinė FOG rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FOGOLD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
FOG Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
FOG (FOGOLD) kainos istorija USD
Stebėkite FOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
No Data
FOG kainos pokytis šiandien
Šiandien FOGOLD užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FOG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FOG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOGOLD rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FOG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Kainos prognozė FOG
FOG (FOGOLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOGOLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
FOG (FOGOLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. FOG kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia FOG kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų FOGOLD kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami FOG Kainų prognozavimas.
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FOG
Kiek 1 FOG bus vertas 2030 m.?
Jei FOG augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus FOG potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja FOG šiandien?
Šiandien FOG kaina yra --. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar FOG vis dar gera investicija?
FOG išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į FOGOLD, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra FOG dienos prekybos apimtis?
FOG vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė FOG kaina?
Tiesioginė FOGOLD kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią FOG kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite FOGOLD Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką FOG kainai?
FOGOLD kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
84,049.91
+1.35%
ETH
2,724.85
+0.74%
SOL
126.01
+0.48%
USDC
1.0004
-0.02%
UCN
1,570.01
+0.17%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą FOGOLD MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite FOGOLD/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei FOG kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar FOG kaina šiemet kils?
FOG kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite FOG (FOGOLD) kainų prognozėje.
FOG (FOGOLD) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
11-21 21:37:03
Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55
Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26
Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32
Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38
Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11
Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
