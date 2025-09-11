Daugiau apie FINE

FINE Kainos informacija

FINE Oficiali svetainė

FINE Tokenomika

FINE Kainų prognozė

FINE Istorija

FINE pirkimo vadovas

FINEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FINE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FINE logotipas

FINE kaina(FINE)

1 FINE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000014812
$0.0000000014812$0.0000000014812
+1.13%1D
USD
FINE (FINE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:19:43(UTC+8)

FINE (FINE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000013391
$ 0.0000000013391$ 0.0000000013391
24 val. žemiausia
$ 0.0000000014989
$ 0.0000000014989$ 0.0000000014989
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000013391
$ 0.0000000013391$ 0.0000000013391

$ 0.0000000014989
$ 0.0000000014989$ 0.0000000014989

$ 0.000000075504156263
$ 0.000000075504156263$ 0.000000075504156263

$ 0.000000000018310705
$ 0.000000000018310705$ 0.000000000018310705

-0.23%

+1.13%

-5.91%

-5.91%

FINE (FINE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000014809. Per pastarąsias 24 valandas FINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000013391 iki aukščiausios $ 0.0000000014989 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FINE kaina yra $ 0.000000075504156263, o žemiausia – $ 0.000000000018310705.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FINE per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FINE (FINE) rinkos informacija

No.5601

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.34K
$ 55.34K$ 55.34K

$ 623.00K
$ 623.00K$ 623.00K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė FINE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.34K. FINE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 623.00K

FINE (FINE) kainos istorija USD

Stebėkite FINE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000000016551+1.13%
30 dienų$ -0.0000000009101-38.07%
60 dienų$ -0.000000000252-14.55%
90 dienų$ -0.0000000005847-28.31%
FINE kainos pokytis šiandien

Šiandien FINE užfiksuotas $ +0.000000000016551 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FINE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000009101 (-38.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FINE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FINE rodiklis pasikeitė $ -0.000000000252 (-14.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FINE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000005847 (-28.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FINE (FINE) pokyčius?

Peržiūrėkite FINE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FINE (FINE)

“This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old.

FINE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FINE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FINEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FINE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FINE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FINE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FINE (FINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FINE (FINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FINE prognozes.

Peržiūrėkite FINE kainos prognozę dabar!

FINE (FINE) Tokenomika

Supratimas apie FINE (FINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FINE (FINE)

Ieškote, kaip nusipirkti FINE? Viskas paprasta ir patogu! FINE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FINE į vietos valiutas

1 FINE(FINE) į VND
0.0000389698835
1 FINE(FINE) į AUD
A$0.000000002236159
1 FINE(FINE) į GBP
0.000000001081057
1 FINE(FINE) į EUR
0.000000001258765
1 FINE(FINE) į USD
$0.0000000014809
1 FINE(FINE) į MYR
RM0.000000006249398
1 FINE(FINE) į TRY
0.000000061146361
1 FINE(FINE) į JPY
¥0.0000002176923
1 FINE(FINE) į ARS
ARS$0.00000210954205
1 FINE(FINE) į RUB
0.000000126528096
1 FINE(FINE) į INR
0.000000130719043
1 FINE(FINE) į IDR
Rp0.000024277045296
1 FINE(FINE) į KRW
0.000002062523475
1 FINE(FINE) į PHP
0.000000084766716
1 FINE(FINE) į EGP
￡E.0.000000071364571
1 FINE(FINE) į BRL
R$0.00000000799686
1 FINE(FINE) į CAD
C$0.000000002043642
1 FINE(FINE) į BDT
0.00000018037362
1 FINE(FINE) į NGN
0.000002233626661
1 FINE(FINE) į COP
$0.000005807438204
1 FINE(FINE) į ZAR
R.0.000000025945368
1 FINE(FINE) į UAH
0.000000061131552
1 FINE(FINE) į VES
Bs0.0000002310204
1 FINE(FINE) į CLP
$0.0000014231449
1 FINE(FINE) į PKR
Rs0.000000420590409
1 FINE(FINE) į KZT
0.000000798323572
1 FINE(FINE) į THB
฿0.000000047122238
1 FINE(FINE) į TWD
NT$0.000000044900888
1 FINE(FINE) į AED
د.إ0.000000005434903
1 FINE(FINE) į CHF
Fr0.000000001169911
1 FINE(FINE) į HKD
HK$0.000000011521402
1 FINE(FINE) į AMD
֏0.000000565866699
1 FINE(FINE) į MAD
.د.م0.000000013372527
1 FINE(FINE) į MXN
$0.000000027574358
1 FINE(FINE) į SAR
ريال0.000000005553375
1 FINE(FINE) į PLN
0.000000005390476
1 FINE(FINE) į RON
лв0.000000006412297
1 FINE(FINE) į SEK
kr0.000000013861224
1 FINE(FINE) į BGN
лв0.000000002473103
1 FINE(FINE) į HUF
Ft0.000000498278423
1 FINE(FINE) į CZK
0.000000030921192
1 FINE(FINE) į KWD
د.ك0.0000000004516745
1 FINE(FINE) į ILS
0.000000004916588
1 FINE(FINE) į AOA
Kz0.000001349944013
1 FINE(FINE) į BHD
.د.ب0.0000000005582993
1 FINE(FINE) į BMD
$0.0000000014809
1 FINE(FINE) į DKK
kr0.000000009448142
1 FINE(FINE) į HNL
L0.000000038814389
1 FINE(FINE) į MUR
0.000000067469804
1 FINE(FINE) į NAD
$0.000000026034222
1 FINE(FINE) į NOK
kr0.000000014705337
1 FINE(FINE) į NZD
$0.000000002487912
1 FINE(FINE) į PAB
B/.0.0000000014809
1 FINE(FINE) į PGK
K0.000000006279016
1 FINE(FINE) į QAR
ر.ق0.000000005390476
1 FINE(FINE) į RSD
дин.0.000000148371371

FINE išteklius

Išsamesnei FINE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FINE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FINE

Kiek FINE(FINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FINE kaina USD valiuta yra 0.0000000014809USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FINE į USD kaina?
Dabartinė FINE kaina USD valiuta yra $ 0.0000000014809. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FINE rinkos kapitalizacija?
FINE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FINE apyvartoje?
FINE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FINE kaina?
FINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000075504156263USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FINE kaina?
FINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000018310705USD.
Kokia yra FINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FINE yra $ 55.34KUSD.
Ar FINE kaina šiais metais kils?
FINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:19:43(UTC+8)

FINE (FINE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FINE-į-USD skaičiuoklė

Suma

FINE
FINE
USD
USD

1 FINE = 0.0000 USD

Prekiauti FINE

FINEUSDT
$0.0000000014812
$0.0000000014812$0.0000000014812
+1.06%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis