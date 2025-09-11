Daugiau apie FAVRR

FAVRR Kainos informacija

FAVRR Baltoji knyga

FAVRR Oficiali svetainė

FAVRR Tokenomika

FAVRR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FAVRR logotipas

FAVRR kaina(FAVRR)

Neįtraukta į sąrašą

USD
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:24(UTC+8)

FAVRR (FAVRR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

FAVRR (FAVRR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FAVRR svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAVRR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAVRR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FAVRR (FAVRR) rinkos informacija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Dabartinė FAVRR rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FAVRR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

FAVRR (FAVRR) kainos istorija USD

Stebėkite FAVRR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
FAVRR kainos pokytis šiandien

Šiandien FAVRR užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FAVRR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FAVRR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FAVRR rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FAVRR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra FAVRR (FAVRR)

Favrr is the first Fan-to-Earn™ platform — a gamified, web3-native social investment experience where users can buy, trade, and earn from tokenized fandoms. These fan assets, called FAVEs, represent people, ideas, and cultural moments. Think of it as Wall Street meets fandom, where users can turn passion into portfolio.

FAVRR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FAVRR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FAVRRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FAVRR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FAVRR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FAVRR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FAVRR (FAVRR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FAVRR (FAVRR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FAVRR prognozes.

Peržiūrėkite FAVRR kainos prognozę dabar!

FAVRR (FAVRR) Tokenomika

Supratimas apie FAVRR (FAVRR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FAVRRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FAVRR (FAVRR)

Ieškote, kaip nusipirkti FAVRR? Viskas paprasta ir patogu! FAVRR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FAVRR į vietos valiutas

1 FAVRR(FAVRR) į VND
--
1 FAVRR(FAVRR) į AUD
A$--
1 FAVRR(FAVRR) į GBP
--
1 FAVRR(FAVRR) į EUR
--
1 FAVRR(FAVRR) į USD
$--
1 FAVRR(FAVRR) į MYR
RM--
1 FAVRR(FAVRR) į TRY
--
1 FAVRR(FAVRR) į JPY
¥--
1 FAVRR(FAVRR) į ARS
ARS$--
1 FAVRR(FAVRR) į RUB
--
1 FAVRR(FAVRR) į INR
--
1 FAVRR(FAVRR) į IDR
Rp--
1 FAVRR(FAVRR) į KRW
--
1 FAVRR(FAVRR) į PHP
--
1 FAVRR(FAVRR) į EGP
￡E.--
1 FAVRR(FAVRR) į BRL
R$--
1 FAVRR(FAVRR) į CAD
C$--
1 FAVRR(FAVRR) į BDT
--
1 FAVRR(FAVRR) į NGN
--
1 FAVRR(FAVRR) į COP
$--
1 FAVRR(FAVRR) į ZAR
R.--
1 FAVRR(FAVRR) į UAH
--
1 FAVRR(FAVRR) į VES
Bs--
1 FAVRR(FAVRR) į CLP
$--
1 FAVRR(FAVRR) į PKR
Rs--
1 FAVRR(FAVRR) į KZT
--
1 FAVRR(FAVRR) į THB
฿--
1 FAVRR(FAVRR) į TWD
NT$--
1 FAVRR(FAVRR) į AED
د.إ--
1 FAVRR(FAVRR) į CHF
Fr--
1 FAVRR(FAVRR) į HKD
HK$--
1 FAVRR(FAVRR) į AMD
֏--
1 FAVRR(FAVRR) į MAD
.د.م--
1 FAVRR(FAVRR) į MXN
$--
1 FAVRR(FAVRR) į SAR
ريال--
1 FAVRR(FAVRR) į PLN
--
1 FAVRR(FAVRR) į RON
лв--
1 FAVRR(FAVRR) į SEK
kr--
1 FAVRR(FAVRR) į BGN
лв--
1 FAVRR(FAVRR) į HUF
Ft--
1 FAVRR(FAVRR) į CZK
--
1 FAVRR(FAVRR) į KWD
د.ك--
1 FAVRR(FAVRR) į ILS
--
1 FAVRR(FAVRR) į AOA
Kz--
1 FAVRR(FAVRR) į BHD
.د.ب--
1 FAVRR(FAVRR) į BMD
$--
1 FAVRR(FAVRR) į DKK
kr--
1 FAVRR(FAVRR) į HNL
L--
1 FAVRR(FAVRR) į MUR
--
1 FAVRR(FAVRR) į NAD
$--
1 FAVRR(FAVRR) į NOK
kr--
1 FAVRR(FAVRR) į NZD
$--
1 FAVRR(FAVRR) į PAB
B/.--
1 FAVRR(FAVRR) į PGK
K--
1 FAVRR(FAVRR) į QAR
ر.ق--
1 FAVRR(FAVRR) į RSD
дин.--

FAVRR išteklius

Išsamesnei FAVRR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FAVRR svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FAVRR

Kiek FAVRR(FAVRR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FAVRR kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FAVRR į USD kaina?
Dabartinė FAVRR kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FAVRR rinkos kapitalizacija?
FAVRR rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FAVRR apyvartoje?
FAVRR apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FAVRR kaina?
FAVRR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FAVRR kaina?
FAVRR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FAVRR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FAVRR yra --USD.
Ar FAVRR kaina šiais metais kils?
FAVRR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FAVRR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:24(UTC+8)

FAVRR (FAVRR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FAVRR-į-USD skaičiuoklė

Suma

FAVRR
FAVRR
USD
USD

1 FAVRR = -- USD

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis