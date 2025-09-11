Daugiau apie EXS

EX Sports logotipas

EX Sports kaina(EXS)

1 EXS į USD – tiesioginė kaina:

$0.001415
$0.001415$0.001415
-0.21%1D
USD
EX Sports (EXS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:02(UTC+8)

EX Sports (EXS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001293
$ 0.001293$ 0.001293
24 val. žemiausia
$ 0.001425
$ 0.001425$ 0.001425
24 val. aukščiausia

$ 0.001293
$ 0.001293$ 0.001293

$ 0.001425
$ 0.001425$ 0.001425

--
----

--
----

+0.14%

-0.21%

-41.10%

-41.10%

EX Sports (EXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001415. Per pastarąsias 24 valandas EXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001293 iki aukščiausios $ 0.001425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EXS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EXS per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EX Sports (EXS) rinkos informacija

--
----

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė EX Sports rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.04K. EXS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42M

EX Sports (EXS) kainos istorija USD

Stebėkite EX Sports kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000298-0.21%
30 dienų$ -0.004175-74.69%
60 dienų$ -0.003885-73.31%
90 dienų$ -0.001335-48.55%
EX Sports kainos pokytis šiandien

Šiandien EXS užfiksuotas $ -0.00000298 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EX Sports 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004175 (-74.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EX Sports 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EXS rodiklis pasikeitė $ -0.003885 (-73.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EX Sports 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001335 (-48.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EX Sports (EXS) pokyčius?

Peržiūrėkite EX Sports kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EX Sports (EXS)

EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.

EX Sports galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EX Sports investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EX Sports mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EX Sports, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EX Sports kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EX Sports (EXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EX Sports (EXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EX Sports prognozes.

Peržiūrėkite EX Sports kainos prognozę dabar!

EX Sports (EXS) Tokenomika

Supratimas apie EX Sports (EXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EX Sports (EXS)

Ieškote, kaip nusipirkti EX Sports? Viskas paprasta ir patogu! EX Sports lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EXS į vietos valiutas

1 EX Sports(EXS) į VND
37.235725
1 EX Sports(EXS) į AUD
A$0.00213665
1 EX Sports(EXS) į GBP
0.00103295
1 EX Sports(EXS) į EUR
0.00120275
1 EX Sports(EXS) į USD
$0.001415
1 EX Sports(EXS) į MYR
RM0.0059713
1 EX Sports(EXS) į TRY
0.05839705
1 EX Sports(EXS) į JPY
¥0.208005
1 EX Sports(EXS) į ARS
ARS$2.0156675
1 EX Sports(EXS) į RUB
0.1195392
1 EX Sports(EXS) į INR
0.12484545
1 EX Sports(EXS) į IDR
Rp23.1967176
1 EX Sports(EXS) į KRW
1.9680103
1 EX Sports(EXS) į PHP
0.0809097
1 EX Sports(EXS) į EGP
￡E.0.06807565
1 EX Sports(EXS) į BRL
R$0.007641
1 EX Sports(EXS) į CAD
C$0.0019527
1 EX Sports(EXS) į BDT
0.172347
1 EX Sports(EXS) į NGN
2.13423035
1 EX Sports(EXS) į COP
$5.5490074
1 EX Sports(EXS) į ZAR
R.0.02474835
1 EX Sports(EXS) į UAH
0.0584112
1 EX Sports(EXS) į VES
Bs0.22074
1 EX Sports(EXS) į CLP
$1.359815
1 EX Sports(EXS) į PKR
Rs0.40187415
1 EX Sports(EXS) į KZT
0.7627982
1 EX Sports(EXS) į THB
฿0.04498285
1 EX Sports(EXS) į TWD
NT$0.04294525
1 EX Sports(EXS) į AED
د.إ0.00519305
1 EX Sports(EXS) į CHF
Fr0.00111785
1 EX Sports(EXS) į HKD
HK$0.0110087
1 EX Sports(EXS) į AMD
֏0.54068565
1 EX Sports(EXS) į MAD
.د.م0.01277745
1 EX Sports(EXS) į MXN
$0.026319
1 EX Sports(EXS) į SAR
ريال0.00530625
1 EX Sports(EXS) į PLN
0.0051506
1 EX Sports(EXS) į RON
лв0.0061411
1 EX Sports(EXS) į SEK
kr0.01323025
1 EX Sports(EXS) į BGN
лв0.00236305
1 EX Sports(EXS) į HUF
Ft0.47562395
1 EX Sports(EXS) į CZK
0.0295169
1 EX Sports(EXS) į KWD
د.ك0.000431575
1 EX Sports(EXS) į ILS
0.0046978
1 EX Sports(EXS) į AOA
Kz1.29459765
1 EX Sports(EXS) į BHD
.د.ب0.000533455
1 EX Sports(EXS) į BMD
$0.001415
1 EX Sports(EXS) į DKK
kr0.0090277
1 EX Sports(EXS) į HNL
L0.03708715
1 EX Sports(EXS) į MUR
0.0643825
1 EX Sports(EXS) į NAD
$0.0248757
1 EX Sports(EXS) į NOK
kr0.01405095
1 EX Sports(EXS) į NZD
$0.0023772
1 EX Sports(EXS) į PAB
B/.0.001415
1 EX Sports(EXS) į PGK
K0.0059996
1 EX Sports(EXS) į QAR
ر.ق0.0051506
1 EX Sports(EXS) į RSD
дин.0.14171225

EX Sports išteklius

Išsamesnei EX Sports analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EX Sports svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EX Sports

Kiek EX Sports(EXS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EXS kaina USD valiuta yra 0.001415USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EXS į USD kaina?
Dabartinė EXS kaina USD valiuta yra $ 0.001415. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EX Sports rinkos kapitalizacija?
EXS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EXS apyvartoje?
EXS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EXS kaina?
EXS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EXS kaina?
EXS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra EXS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EXS yra $ 12.04KUSD.
Ar EXS kaina šiais metais kils?
EXS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EXS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EXS-į-USD skaičiuoklė

Suma

EXS
EXS
USD
USD

1 EXS = 0.001415 USD

Prekiauti EXS

EXSUSDT
$0.001415
$0.001415$0.001415
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis