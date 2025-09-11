EX Sports (EXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001415. Per pastarąsias 24 valandas EXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001293 iki aukščiausios $ 0.001425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EXS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EXS per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EX Sports (EXS) rinkos informacija
--
----
$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Dabartinė EX Sports rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.04K. EXS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42M
EX Sports (EXS) kainos istorija USD
Stebėkite EX Sports kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000298
-0.21%
30 dienų
$ -0.004175
-74.69%
60 dienų
$ -0.003885
-73.31%
90 dienų
$ -0.001335
-48.55%
EX Sports kainos pokytis šiandien
Šiandien EXS užfiksuotas $ -0.00000298 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EX Sports 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004175 (-74.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EX Sports 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EXS rodiklis pasikeitė $ -0.003885 (-73.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EX Sports 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001335 (-48.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EX Sports (EXS) pokyčius?
EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.
EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.
Taip pat galite: - Patikrinti EXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie EX Sports mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EX Sports, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
EX Sports kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EX Sports (EXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EX Sports (EXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EX Sports prognozes.
Supratimas apie EX Sports (EXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EX Sports (EXS)
Ieškote, kaip nusipirkti EX Sports? Viskas paprasta ir patogu! EX Sports lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
