EQL (EQL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EQL svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQL kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EQL (EQL) rinkos informacija
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Dabartinė EQL rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EQL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
EQL (EQL) kainos istorija USD
Stebėkite EQL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
No Data
EQL kainos pokytis šiandien
Šiandien EQL užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EQL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EQL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EQL rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EQL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Kas yra EQL (EQL)
Equalizer is an AMM DEX based on fair and automatically adjusted governance token distribution. EQL is Equalizer's governance token, decentralized governance of users' future projects, and asset liquidity incentives. Liquidity mining has officially started on September 30, 2020.
EQL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EQL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EQLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie EQL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EQL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
EQL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EQL (EQL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EQL (EQL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EQL prognozes.
Supratimas apie EQL (EQL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EQL (EQL)
Ieškote, kaip nusipirkti EQL? Viskas paprasta ir patogu! EQL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
EQL išteklius
Išsamesnei EQL analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.