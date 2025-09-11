Daugiau apie ELON4AFD

ELON4AFD Kainos informacija

ELON4AFD Oficiali svetainė

ELON4AFD Tokenomika

ELON4AFD Kainų prognozė

ELON4AFD Istorija

ELON4AFD pirkimo vadovas

ELON4AFDvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ELON4AFD Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Elon for AfD logotipas

Elon for AfD kaina(ELON4AFD)

1 ELON4AFD į USD – tiesioginė kaina:

$0.003717
$0.003717$0.003717
+0.35%1D
USD
Elon for AfD (ELON4AFD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:26(UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003622
$ 0.003622$ 0.003622
24 val. žemiausia
$ 0.003735
$ 0.003735$ 0.003735
24 val. aukščiausia

$ 0.003622
$ 0.003622$ 0.003622

$ 0.003735
$ 0.003735$ 0.003735

$ 0.2476248248952964
$ 0.2476248248952964$ 0.2476248248952964

$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434

+1.06%

+0.35%

-8.95%

-8.95%

Elon for AfD (ELON4AFD) realiojo laiko kaina yra $ 0.003717. Per pastarąsias 24 valandas ELON4AFD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003622 iki aukščiausios $ 0.003735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELON4AFD kaina yra $ 0.2476248248952964, o žemiausia – $ 0.00005718457428434.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELON4AFD per pastarąją valandą pasikeitė +1.06%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elon for AfD (ELON4AFD) rinkos informacija

No.5768

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.01K
$ 53.01K$ 53.01K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

0.00
0.00 0.00

999,971,569
999,971,569 999,971,569

SOL

Dabartinė Elon for AfD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.01K. ELON4AFD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999971569. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.72M

Elon for AfD (ELON4AFD) kainos istorija USD

Stebėkite Elon for AfD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001296+0.35%
30 dienų$ -0.00057-13.30%
60 dienų$ -0.001318-26.18%
90 dienų$ -0.000579-13.48%
Elon for AfD kainos pokytis šiandien

Šiandien ELON4AFD užfiksuotas $ +0.00001296 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Elon for AfD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00057 (-13.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Elon for AfD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELON4AFD rodiklis pasikeitė $ -0.001318 (-26.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Elon for AfD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000579 (-13.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elon for AfD (ELON4AFD) pokyčius?

Peržiūrėkite Elon for AfD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Elon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elon for AfD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ELON4AFDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Elon for AfD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elon for AfD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Elon for AfD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elon for AfD (ELON4AFD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elon for AfD (ELON4AFD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elon for AfD prognozes.

Peržiūrėkite Elon for AfD kainos prognozę dabar!

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomika

Supratimas apie Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELON4AFDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Elon for AfD (ELON4AFD)

Ieškote, kaip nusipirkti Elon for AfD? Viskas paprasta ir patogu! Elon for AfD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ELON4AFD į vietos valiutas

1 Elon for AfD(ELON4AFD) į VND
97.812855
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į AUD
A$0.00561267
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į GBP
0.00271341
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į EUR
0.00315945
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į USD
$0.003717
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į MYR
RM0.01568574
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į TRY
0.15340059
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į JPY
¥0.546399
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į ARS
ARS$5.2948665
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į RUB
0.31401216
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į INR
0.32795091
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į IDR
Rp60.93441648
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į KRW
5.16246696
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į PHP
0.21253806
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į EGP
￡E.0.17882487
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į BRL
R$0.0200718
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į CAD
C$0.00512946
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į BDT
0.4527306
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į NGN
5.60631393
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į COP
$14.57643852
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į ZAR
R.0.06501033
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į UAH
0.15343776
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į VES
Bs0.579852
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į CLP
$3.572037
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į PKR
Rs1.05566517
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į KZT
2.00376036
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į THB
฿0.11816343
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į TWD
NT$0.11281095
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į AED
د.إ0.01364139
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į CHF
Fr0.00293643
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į HKD
HK$0.02891826
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į AMD
֏1.42030287
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į MAD
.د.م0.03356451
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į MXN
$0.0691362
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į SAR
ريال0.01393875
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į PLN
0.01352988
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į RON
лв0.01613178
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į SEK
kr0.03475395
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į BGN
лв0.00620739
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į HUF
Ft1.24939521
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į CZK
0.07753662
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į KWD
د.ك0.001133685
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į ILS
0.01234044
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į AOA
Kz3.40072047
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į BHD
.د.ب0.001401309
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į BMD
$0.003717
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į DKK
kr0.02371446
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į HNL
L0.09742257
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į MUR
0.1691235
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į NAD
$0.06534486
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į NOK
kr0.03690981
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į NZD
$0.00624456
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į PAB
B/.0.003717
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į PGK
K0.01576008
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į QAR
ر.ق0.01352988
1 Elon for AfD(ELON4AFD) į RSD
дин.0.37225755

Elon for AfD išteklius

Išsamesnei Elon for AfD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Elon for AfD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elon for AfD

Kiek Elon for AfD(ELON4AFD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELON4AFD kaina USD valiuta yra 0.003717USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELON4AFD į USD kaina?
Dabartinė ELON4AFD kaina USD valiuta yra $ 0.003717. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elon for AfD rinkos kapitalizacija?
ELON4AFD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELON4AFD apyvartoje?
ELON4AFD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELON4AFD kaina?
ELON4AFD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2476248248952964USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELON4AFD kaina?
ELON4AFD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00005718457428434USD.
Kokia yra ELON4AFD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELON4AFD yra $ 53.01KUSD.
Ar ELON4AFD kaina šiais metais kils?
ELON4AFD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELON4AFD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:26(UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ELON4AFD-į-USD skaičiuoklė

Suma

ELON4AFD
ELON4AFD
USD
USD

1 ELON4AFD = 0.003717 USD

Prekiauti ELON4AFD

ELON4AFDUSDT
$0.003717
$0.003717$0.003717
+0.59%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis