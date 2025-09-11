Elon for AfD (ELON4AFD) realiojo laiko kaina yra $ 0.003717. Per pastarąsias 24 valandas ELON4AFD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003622 iki aukščiausios $ 0.003735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELON4AFD kaina yra $ 0.2476248248952964, o žemiausia – $ 0.00005718457428434.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELON4AFD per pastarąją valandą pasikeitė +1.06%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Elon for AfD (ELON4AFD) rinkos informacija
No.5768
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.01K
$ 53.01K$ 53.01K
$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M
0.00
0.00 0.00
999,971,569
999,971,569 999,971,569
SOL
Dabartinė Elon for AfD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.01K. ELON4AFD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999971569. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.72M
Elon for AfD (ELON4AFD) kainos istorija USD
Stebėkite Elon for AfD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001296
+0.35%
30 dienų
$ -0.00057
-13.30%
60 dienų
$ -0.001318
-26.18%
90 dienų
$ -0.000579
-13.48%
Elon for AfD kainos pokytis šiandien
Šiandien ELON4AFD užfiksuotas $ +0.00001296 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Elon for AfD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00057 (-13.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Elon for AfD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELON4AFD rodiklis pasikeitė $ -0.001318 (-26.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Elon for AfD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000579 (-13.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elon for AfD (ELON4AFD) pokyčius?
Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.
Elon for AfD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elon for AfD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elon for AfD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Elon for AfD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Elon for AfD (ELON4AFD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elon for AfD (ELON4AFD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elon for AfD prognozes.
Supratimas apie Elon for AfD (ELON4AFD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELON4AFDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Elon for AfD (ELON4AFD)
Ieškote, kaip nusipirkti Elon for AfD? Viskas paprasta ir patogu! Elon for AfD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
