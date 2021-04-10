Deeper Network (DPR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDeeper Network (DPR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Deeper Network (DPR) Informacija

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Oficiali svetainė:
https://www.deeper.network
Baltoji knyga:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Deeper Network (DPR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Deeper Network (DPR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 991.02K
$ 991.02K$ 991.02K
Bendra pasiūla:
$ 9.97B
$ 9.97B$ 9.97B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.19B
$ 3.19B$ 3.19B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
Visų laikų rekordas:
$ 0.35372
$ 0.35372$ 0.35372
Visų laikų minimumas:
$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784
Dabartinė kaina:
$ 0.0003111
$ 0.0003111$ 0.0003111

Deeper Network (DPR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Deeper Network (DPR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DPR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DPR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DPR tokenomiką, galite peržiūrėti DPR tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti DPR

Norite įtraukti Deeper Network (DPR) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DPR pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Deeper Network (DPR) Kainų istorija

DPR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

DPR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DPR? Mūsų DPR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.