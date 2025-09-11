Daugiau apie DPR

Deeper Network logotipas

Deeper Network kaina(DPR)

1 DPR į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002939
$0.0002939$0.0002939
-0.37%1D
USD
Deeper Network (DPR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:45:46(UTC+8)

Deeper Network (DPR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002837
$ 0.0002837$ 0.0002837
24 val. žemiausia
$ 0.000316
$ 0.000316$ 0.000316
24 val. aukščiausia

$ 0.0002837
$ 0.0002837$ 0.0002837

$ 0.000316
$ 0.000316$ 0.000316

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

+0.10%

-0.37%

-9.10%

-9.10%

Deeper Network (DPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002939. Per pastarąsias 24 valandas DPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002837 iki aukščiausios $ 0.000316 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DPR kaina yra $ 0.33995451, o žemiausia – $ 0.000172676790509784.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DPR per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Deeper Network (DPR) rinkos informacija

No.2158

$ 935.76K
$ 935.76K$ 935.76K

$ 199.24K
$ 199.24K$ 199.24K

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

3.18B
3.18B 3.18B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.83%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Dabartinė Deeper Network rinkos kapitalizacija yra $ 935.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.24K. DPR apyvartoje yra 3.18B vienetų, o bendras kiekis siekia 9967141302.00769. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.94M

Deeper Network (DPR) kainos istorija USD

Stebėkite Deeper Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001091-0.37%
30 dienų$ +0.0000358+13.87%
60 dienų$ -0.0006282-68.13%
90 dienų$ -0.0008651-74.65%
Deeper Network kainos pokytis šiandien

Šiandien DPR užfiksuotas $ -0.000001091 (-0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Deeper Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000358 (+13.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Deeper Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DPR rodiklis pasikeitė $ -0.0006282 (-68.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Deeper Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0008651 (-74.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Deeper Network (DPR) pokyčius?

Peržiūrėkite Deeper Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Deeper Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DPRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Deeper Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Deeper Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Deeper Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Deeper Network (DPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Deeper Network (DPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Deeper Network prognozes.

Peržiūrėkite Deeper Network kainos prognozę dabar!

Deeper Network (DPR) Tokenomika

Supratimas apie Deeper Network (DPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Deeper Network (DPR)

Ieškote, kaip nusipirkti Deeper Network? Viskas paprasta ir patogu! Deeper Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DPR į vietos valiutas

Deeper Network išteklius

Išsamesnei Deeper Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Deeper Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Deeper Network

Kiek Deeper Network(DPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DPR kaina USD valiuta yra 0.0002939USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DPR į USD kaina?
Dabartinė DPR kaina USD valiuta yra $ 0.0002939. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Deeper Network rinkos kapitalizacija?
DPR rinkos kapitalizacija yra $ 935.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DPR apyvartoje?
DPR apyvartoje yra 3.18BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DPR kaina?
DPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.33995451USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DPR kaina?
DPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000172676790509784USD.
Kokia yra DPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DPR yra $ 199.24KUSD.
Ar DPR kaina šiais metais kils?
DPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:45:46(UTC+8)

Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

