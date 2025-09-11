DOGE AI (DOGEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001661. Per pastarąsias 24 valandas DOGEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001586 iki aukščiausios $ 0.0001672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGEAI kaina yra $ 0.1332884484265697, o žemiausia – $ 0.000125980863011934.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGEAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +3.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DOGE AI (DOGEAI) rinkos informacija
No.2942
$ 124.58K
$ 124.58K$ 124.58K
$ 53.36K
$ 53.36K$ 53.36K
$ 166.10K
$ 166.10K$ 166.10K
750.00M
750.00M 750.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Dabartinė DOGE AI rinkos kapitalizacija yra $ 124.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.36K. DOGEAI apyvartoje yra 750.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 166.10K
DOGE AI (DOGEAI) kainos istorija USD
Stebėkite DOGE AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000004988
+3.09%
30 dienų
$ -0.0012857
-88.56%
60 dienų
$ -0.0201389
-99.19%
90 dienų
$ -0.0214539
-99.24%
DOGE AI kainos pokytis šiandien
Šiandien DOGEAI užfiksuotas $ +0.000004988 (+3.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DOGE AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0012857 (-88.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DOGE AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGEAI rodiklis pasikeitė $ -0.0201389 (-99.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DOGE AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0214539 (-99.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOGE AI (DOGEAI) pokyčius?
Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy
DOGE AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOGE AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOGE AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DOGE AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DOGE AI (DOGEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGE AI (DOGEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGE AI prognozes.
Supratimas apie DOGE AI (DOGEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DOGE AI (DOGEAI)
Ieškote, kaip nusipirkti DOGE AI? Viskas paprasta ir patogu! DOGE AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
