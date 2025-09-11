Daugiau apie DOGEAI

DOGEAI Kainos informacija

DOGEAI Oficiali svetainė

DOGEAI Tokenomika

DOGEAI Kainų prognozė

DOGEAI Istorija

DOGEAI pirkimo vadovas

DOGEAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DOGEAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DOGE AI logotipas

DOGE AI kaina(DOGEAI)

1 DOGEAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001664
$0.0001664$0.0001664
+3.09%1D
USD
DOGE AI (DOGEAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:44:16(UTC+8)

DOGE AI (DOGEAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001586
$ 0.0001586$ 0.0001586
24 val. žemiausia
$ 0.0001672
$ 0.0001672$ 0.0001672
24 val. aukščiausia

$ 0.0001586
$ 0.0001586$ 0.0001586

$ 0.0001672
$ 0.0001672$ 0.0001672

$ 0.1332884484265697
$ 0.1332884484265697$ 0.1332884484265697

$ 0.000125980863011934
$ 0.000125980863011934$ 0.000125980863011934

-0.31%

+3.09%

-1.55%

-1.55%

DOGE AI (DOGEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001661. Per pastarąsias 24 valandas DOGEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001586 iki aukščiausios $ 0.0001672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGEAI kaina yra $ 0.1332884484265697, o žemiausia – $ 0.000125980863011934.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGEAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +3.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOGE AI (DOGEAI) rinkos informacija

No.2942

$ 124.58K
$ 124.58K$ 124.58K

$ 53.36K
$ 53.36K$ 53.36K

$ 166.10K
$ 166.10K$ 166.10K

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Dabartinė DOGE AI rinkos kapitalizacija yra $ 124.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.36K. DOGEAI apyvartoje yra 750.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 166.10K

DOGE AI (DOGEAI) kainos istorija USD

Stebėkite DOGE AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000004988+3.09%
30 dienų$ -0.0012857-88.56%
60 dienų$ -0.0201389-99.19%
90 dienų$ -0.0214539-99.24%
DOGE AI kainos pokytis šiandien

Šiandien DOGEAI užfiksuotas $ +0.000004988 (+3.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DOGE AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0012857 (-88.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DOGE AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGEAI rodiklis pasikeitė $ -0.0201389 (-99.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DOGE AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0214539 (-99.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOGE AI (DOGEAI) pokyčius?

Peržiūrėkite DOGE AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DOGE AI (DOGEAI)

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

DOGE AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOGE AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOGEAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DOGE AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOGE AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DOGE AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOGE AI (DOGEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGE AI (DOGEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGE AI prognozes.

Peržiūrėkite DOGE AI kainos prognozę dabar!

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomika

Supratimas apie DOGE AI (DOGEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DOGE AI (DOGEAI)

Ieškote, kaip nusipirkti DOGE AI? Viskas paprasta ir patogu! DOGE AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOGEAI į vietos valiutas

1 DOGE AI(DOGEAI) į VND
4.3709215
1 DOGE AI(DOGEAI) į AUD
A$0.000250811
1 DOGE AI(DOGEAI) į GBP
0.000121253
1 DOGE AI(DOGEAI) į EUR
0.000141185
1 DOGE AI(DOGEAI) į USD
$0.0001661
1 DOGE AI(DOGEAI) į MYR
RM0.000700942
1 DOGE AI(DOGEAI) į TRY
0.006856608
1 DOGE AI(DOGEAI) į JPY
¥0.0244167
1 DOGE AI(DOGEAI) į ARS
ARS$0.23660945
1 DOGE AI(DOGEAI) į RUB
0.014033789
1 DOGE AI(DOGEAI) į INR
0.014635071
1 DOGE AI(DOGEAI) į IDR
Rp2.722950384
1 DOGE AI(DOGEAI) į KRW
0.230692968
1 DOGE AI(DOGEAI) į PHP
0.009504242
1 DOGE AI(DOGEAI) į EGP
￡E.0.007987749
1 DOGE AI(DOGEAI) į BRL
R$0.00089694
1 DOGE AI(DOGEAI) į CAD
C$0.000229218
1 DOGE AI(DOGEAI) į BDT
0.02023098
1 DOGE AI(DOGEAI) į NGN
0.250905677
1 DOGE AI(DOGEAI) į COP
$0.651371116
1 DOGE AI(DOGEAI) į ZAR
R.0.002905089
1 DOGE AI(DOGEAI) į UAH
0.006856608
1 DOGE AI(DOGEAI) į VES
Bs0.0259116
1 DOGE AI(DOGEAI) į CLP
$0.1596221
1 DOGE AI(DOGEAI) į PKR
Rs0.047174061
1 DOGE AI(DOGEAI) į KZT
0.089541188
1 DOGE AI(DOGEAI) į THB
฿0.005276997
1 DOGE AI(DOGEAI) į TWD
NT$0.005031169
1 DOGE AI(DOGEAI) į AED
د.إ0.000609587
1 DOGE AI(DOGEAI) į CHF
Fr0.000131219
1 DOGE AI(DOGEAI) į HKD
HK$0.001292258
1 DOGE AI(DOGEAI) į AMD
֏0.063468471
1 DOGE AI(DOGEAI) į MAD
.د.م0.001499883
1 DOGE AI(DOGEAI) į MXN
$0.003087799
1 DOGE AI(DOGEAI) į SAR
ريال0.000622875
1 DOGE AI(DOGEAI) į PLN
0.000604604
1 DOGE AI(DOGEAI) į RON
лв0.000720874
1 DOGE AI(DOGEAI) į SEK
kr0.001553035
1 DOGE AI(DOGEAI) į BGN
лв0.000277387
1 DOGE AI(DOGEAI) į HUF
Ft0.055831193
1 DOGE AI(DOGEAI) į CZK
0.003464846
1 DOGE AI(DOGEAI) į KWD
د.ك0.0000506605
1 DOGE AI(DOGEAI) į ILS
0.000551452
1 DOGE AI(DOGEAI) į AOA
Kz0.151966551
1 DOGE AI(DOGEAI) į BHD
.د.ب0.0000626197
1 DOGE AI(DOGEAI) į BMD
$0.0001661
1 DOGE AI(DOGEAI) į DKK
kr0.001059718
1 DOGE AI(DOGEAI) į HNL
L0.004353481
1 DOGE AI(DOGEAI) į MUR
0.00755755
1 DOGE AI(DOGEAI) į NAD
$0.002920038
1 DOGE AI(DOGEAI) į NOK
kr0.001649373
1 DOGE AI(DOGEAI) į NZD
$0.000279048
1 DOGE AI(DOGEAI) į PAB
B/.0.0001661
1 DOGE AI(DOGEAI) į PGK
K0.000704264
1 DOGE AI(DOGEAI) į QAR
ر.ق0.000604604
1 DOGE AI(DOGEAI) į RSD
дин.0.016639898

DOGE AI išteklius

Išsamesnei DOGE AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali DOGE AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOGE AI

Kiek DOGE AI(DOGEAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGEAI kaina USD valiuta yra 0.0001661USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGEAI į USD kaina?
Dabartinė DOGEAI kaina USD valiuta yra $ 0.0001661. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOGE AI rinkos kapitalizacija?
DOGEAI rinkos kapitalizacija yra $ 124.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGEAI apyvartoje?
DOGEAI apyvartoje yra 750.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGEAI kaina?
DOGEAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1332884484265697USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGEAI kaina?
DOGEAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000125980863011934USD.
Kokia yra DOGEAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGEAI yra $ 53.36KUSD.
Ar DOGEAI kaina šiais metais kils?
DOGEAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGEAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:44:16(UTC+8)

DOGE AI (DOGEAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DOGEAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

DOGEAI
DOGEAI
USD
USD

1 DOGEAI = 0.0001661 USD

Prekiauti DOGEAI

DOGEAIUSDT
$0.0001664
$0.0001664$0.0001664
+3.48%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis