DINO (DINO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0020154. Per pastarąsias 24 valandas DINO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00159 iki aukščiausios $ 0.0020165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DINO kaina yra $ 0.004347364333646112, o žemiausia – $ 0.000032333398747547.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DINO per pastarąją valandą pasikeitė +2.40%, per 24 valandas – +5.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +61.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DINO (DINO) rinkos informacija
No.3582
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.32K
$ 53.32K$ 53.32K
$ 40.31M
$ 40.31M$ 40.31M
0.00
0.00 0.00
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
0.00%
BASE
Dabartinė DINO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.32K. DINO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.31M
DINO (DINO) kainos istorija USD
Stebėkite DINO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000111341
+5.85%
30 dienų
$ +0.0010576
+110.41%
60 dienų
$ +0.000812
+67.47%
90 dienų
$ +0.0005785
+40.26%
DINO kainos pokytis šiandien
Šiandien DINO užfiksuotas $ +0.000111341 (+5.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DINO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0010576 (+110.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DINO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DINO rodiklis pasikeitė $ +0.000812 (+67.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DINO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0005785 (+40.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DINO (DINO) pokyčius?
Welcome to CODING DINO! $DINO is the first meme token build on ERC50 protocol. No Admins, No Rats, No Rugs. ERC-20 Compatible, Open Source, Fair Mint.
DINO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DINO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DINO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DINO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DINO (DINO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DINO (DINO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DINO prognozes.
Supratimas apie DINO (DINO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DINOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DINO (DINO)
Ieškote, kaip nusipirkti DINO? Viskas paprasta ir patogu! DINO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.