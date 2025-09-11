Daugiau apie DARK

DARK kaina(DARK)

1 DARK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001535
$0.0001535$0.0001535
-9.91%1D
DARK (DARK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:41:13(UTC+8)

DARK (DARK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001521
$ 0.0001521$ 0.0001521
24 val. žemiausia
$ 0.0002907
$ 0.0002907$ 0.0002907
24 val. aukščiausia

$ 0.0001521
$ 0.0001521$ 0.0001521

$ 0.0002907
$ 0.0002907$ 0.0002907

-2.05%

-9.91%

-57.83%

-57.83%

DARK (DARK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001535. Per pastarąsias 24 valandas DARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001521 iki aukščiausios $ 0.0002907 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DARK kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DARK per pastarąją valandą pasikeitė -2.05%, per 24 valandas – -9.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -57.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DARK (DARK) rinkos informacija

$ 58.37K
$ 58.37K$ 58.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Dabartinė DARK rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.37K. DARK apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

DARK (DARK) kainos istorija USD

Stebėkite DARK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000016885-9.91%
30 dienų$ -0.0018465-92.33%
60 dienų$ -0.0018465-92.33%
90 dienų$ -0.0018465-92.33%
DARK kainos pokytis šiandien

Šiandien DARK užfiksuotas $ -0.000016885 (-9.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DARK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0018465 (-92.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DARK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DARK rodiklis pasikeitė $ -0.0018465 (-92.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DARK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0018465 (-92.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DARK (DARK) pokyčius?

Peržiūrėkite DARK kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DARK (DARK)

DARK is the sister token to LIGHT, centered on the binary narrative of "light and dark."

DARK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DARK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DARKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DARK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DARK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DARK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DARK (DARK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DARK (DARK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DARK prognozes.

Peržiūrėkite DARK kainos prognozę dabar!

DARK (DARK) Tokenomika

Supratimas apie DARK (DARK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DARKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DARK (DARK)

Ieškote, kaip nusipirkti DARK? Viskas paprasta ir patogu! DARK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DARK į vietos valiutas

DARK išteklius

Išsamesnei DARK analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DARK

Kiek DARK(DARK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DARK kaina USD valiuta yra 0.0001535USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DARK į USD kaina?
Dabartinė DARK kaina USD valiuta yra $ 0.0001535. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DARK rinkos kapitalizacija?
DARK rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DARK apyvartoje?
DARK apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DARK kaina?
DARK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DARK kaina?
DARK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DARK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DARK yra $ 58.37KUSD.
Ar DARK kaina šiais metais kils?
DARK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DARK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:41:13(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 DARK = 0.0001535 USD

DARKUSDT
$0.0001535
$0.0001535$0.0001535
-9.70%

