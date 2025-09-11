Daugiau apie COM

BRC20.COM logotipas

BRC20.COM kaina(COM)

1 COM į USD – tiesioginė kaina:

$0.016961
$0.016961$0.016961
+1.17%1D
USD
BRC20.COM (COM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:37:39(UTC+8)

BRC20.COM (COM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.016001
$ 0.016001$ 0.016001
24 val. žemiausia
$ 0.017477
$ 0.017477$ 0.017477
24 val. aukščiausia

$ 0.016001
$ 0.016001$ 0.016001

$ 0.017477
$ 0.017477$ 0.017477

--
----

--
----

+1.25%

+1.17%

-4.48%

-4.48%

BRC20.COM (COM) realiojo laiko kaina yra $ 0.016963. Per pastarąsias 24 valandas COM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.016001 iki aukščiausios $ 0.017477 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COM per pastarąją valandą pasikeitė +1.25%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BRC20.COM (COM) rinkos informacija

--
----

$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

$ 356.22K
$ 356.22K$ 356.22K

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BRC20

Dabartinė BRC20.COM rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.04K. COM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 356.22K

BRC20.COM (COM) kainos istorija USD

Stebėkite BRC20.COM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019615+1.17%
30 dienų$ -0.005007-22.80%
60 dienų$ -0.01334-44.03%
90 dienų$ +0.002693+18.87%
BRC20.COM kainos pokytis šiandien

Šiandien COM užfiksuotas $ +0.00019615 (+1.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BRC20.COM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005007 (-22.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BRC20.COM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COM rodiklis pasikeitė $ -0.01334 (-44.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BRC20.COM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002693 (+18.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BRC20.COM (COM) pokyčius?

Peržiūrėkite BRC20.COM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BRC20.COM (COM)

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

BRC20.COM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BRC20.COM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BRC20.COM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BRC20.COM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BRC20.COM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BRC20.COM (COM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BRC20.COM (COM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BRC20.COM prognozes.

Peržiūrėkite BRC20.COM kainos prognozę dabar!

BRC20.COM (COM) Tokenomika

Supratimas apie BRC20.COM (COM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BRC20.COM (COM)

Ieškote, kaip nusipirkti BRC20.COM? Viskas paprasta ir patogu! BRC20.COM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COM į vietos valiutas

1 BRC20.COM(COM) į VND
446.381345
1 BRC20.COM(COM) į AUD
A$0.02561413
1 BRC20.COM(COM) į GBP
0.01238299
1 BRC20.COM(COM) į EUR
0.01441855
1 BRC20.COM(COM) į USD
$0.016963
1 BRC20.COM(COM) į MYR
RM0.07158386
1 BRC20.COM(COM) į TRY
0.70023264
1 BRC20.COM(COM) į JPY
¥2.493561
1 BRC20.COM(COM) į ARS
ARS$24.1637935
1 BRC20.COM(COM) į RUB
1.43320387
1 BRC20.COM(COM) į INR
1.49460993
1 BRC20.COM(COM) į IDR
Rp278.08192272
1 BRC20.COM(COM) į KRW
23.55957144
1 BRC20.COM(COM) į PHP
0.97062286
1 BRC20.COM(COM) į EGP
￡E.0.81575067
1 BRC20.COM(COM) į BRL
R$0.0916002
1 BRC20.COM(COM) į CAD
C$0.02340894
1 BRC20.COM(COM) į BDT
2.0660934
1 BRC20.COM(COM) į NGN
25.62379891
1 BRC20.COM(COM) į COP
$66.52142228
1 BRC20.COM(COM) į ZAR
R.0.29668287
1 BRC20.COM(COM) į UAH
0.70023264
1 BRC20.COM(COM) į VES
Bs2.646228
1 BRC20.COM(COM) į CLP
$16.301443
1 BRC20.COM(COM) į PKR
Rs4.81766163
1 BRC20.COM(COM) į KZT
9.14441404
1 BRC20.COM(COM) į THB
฿0.53891451
1 BRC20.COM(COM) į TWD
NT$0.51380927
1 BRC20.COM(COM) į AED
د.إ0.06225421
1 BRC20.COM(COM) į CHF
Fr0.01340077
1 BRC20.COM(COM) į HKD
HK$0.13197214
1 BRC20.COM(COM) į AMD
֏6.48173193
1 BRC20.COM(COM) į MAD
.د.م0.15317589
1 BRC20.COM(COM) į MXN
$0.31534217
1 BRC20.COM(COM) į SAR
ريال0.06361125
1 BRC20.COM(COM) į PLN
0.06174532
1 BRC20.COM(COM) į RON
лв0.07361942
1 BRC20.COM(COM) į SEK
kr0.15860405
1 BRC20.COM(COM) į BGN
лв0.02832821
1 BRC20.COM(COM) į HUF
Ft5.70177319
1 BRC20.COM(COM) į CZK
0.35384818
1 BRC20.COM(COM) į KWD
د.ك0.005173715
1 BRC20.COM(COM) į ILS
0.05631716
1 BRC20.COM(COM) į AOA
Kz15.51961833
1 BRC20.COM(COM) į BHD
.د.ب0.006395051
1 BRC20.COM(COM) į BMD
$0.016963
1 BRC20.COM(COM) į DKK
kr0.10822394
1 BRC20.COM(COM) į HNL
L0.44460023
1 BRC20.COM(COM) į MUR
0.7718165
1 BRC20.COM(COM) į NAD
$0.29820954
1 BRC20.COM(COM) į NOK
kr0.16844259
1 BRC20.COM(COM) į NZD
$0.02849784
1 BRC20.COM(COM) į PAB
B/.0.016963
1 BRC20.COM(COM) į PGK
K0.07192312
1 BRC20.COM(COM) į QAR
ر.ق0.06174532
1 BRC20.COM(COM) į RSD
дин.1.69935334

BRC20.COM išteklius

Išsamesnei BRC20.COM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BRC20.COM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BRC20.COM

Kiek BRC20.COM(COM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COM kaina USD valiuta yra 0.016963USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COM į USD kaina?
Dabartinė COM kaina USD valiuta yra $ 0.016963. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BRC20.COM rinkos kapitalizacija?
COM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COM apyvartoje?
COM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COM kaina?
COM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COM kaina?
COM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra COM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COM yra $ 55.04KUSD.
Ar COM kaina šiais metais kils?
COM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:37:39(UTC+8)

BRC20.COM (COM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

