Changer (CNG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChanger (CNG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Changer (CNG) Informacija

Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.

Oficiali svetainė:
https://cng.vc
Baltoji knyga:
https://docs.cng.vc/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf

Changer (CNG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Changer (CNG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 200.00M
$ 200.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.57M
$ 1.57M
Visų laikų rekordas:
$ 0.12233
$ 0.12233
Visų laikų minimumas:
$ 0.002182786033446447
$ 0.002182786033446447
Dabartinė kaina:
$ 0.007829
$ 0.007829

Changer (CNG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Changer (CNG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CNG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CNG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CNG tokenomiką, galite peržiūrėti CNG tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CNG

Norite įtraukti Changer (CNG) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CNG pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Changer (CNG) Kainų istorija

CNG kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CNG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CNG? Mūsų CNG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.