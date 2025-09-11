Daugiau apie CLS

Coldstack logotipas

Coldstack kaina(CLS)

1 CLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01601
$0.01601$0.01601
-0.18%1D
USD
Coldstack (CLS) kainos grafikas realiu laiku
Coldstack (CLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0159
$ 0.0159$ 0.0159
24 val. žemiausia
$ 0.01608
$ 0.01608$ 0.01608
24 val. aukščiausia

$ 0.0159
$ 0.0159$ 0.0159

$ 0.01608
$ 0.01608$ 0.01608

$ 6.78426524
$ 6.78426524$ 6.78426524

$ 0.015966504625243485
$ 0.015966504625243485$ 0.015966504625243485

0.00%

-0.18%

+0.12%

+0.12%

Coldstack (CLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.01601. Per pastarąsias 24 valandas CLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0159 iki aukščiausios $ 0.01608 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLS kaina yra $ 6.78426524, o žemiausia – $ 0.015966504625243485.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coldstack (CLS) rinkos informacija

No.2601

$ 376.46K
$ 376.46K$ 376.46K

$ 21.96K
$ 21.96K$ 21.96K

$ 800.50K
$ 800.50K$ 800.50K

23.51M
23.51M 23.51M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

49,763,520
49,763,520 49,763,520

47.02%

ETH

Dabartinė Coldstack rinkos kapitalizacija yra $ 376.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.96K. CLS apyvartoje yra 23.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 49763520. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 800.50K

Coldstack (CLS) kainos istorija USD

Stebėkite Coldstack kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000289-0.18%
30 dienų$ -0.00371-18.82%
60 dienų$ -0.00529-24.84%
90 dienų$ -0.00835-34.28%
Coldstack kainos pokytis šiandien

Šiandien CLS užfiksuotas $ -0.0000289 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Coldstack 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00371 (-18.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Coldstack 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLS rodiklis pasikeitė $ -0.00529 (-24.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Coldstack 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00835 (-34.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coldstack (CLS) pokyčius?

Peržiūrėkite Coldstack kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Coldstack (CLS)

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Coldstack galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Coldstack investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Coldstack mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Coldstack, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Coldstack kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coldstack (CLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coldstack (CLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coldstack prognozes.

Peržiūrėkite Coldstack kainos prognozę dabar!

Coldstack (CLS) Tokenomika

Supratimas apie Coldstack (CLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Coldstack (CLS)

Ieškote, kaip nusipirkti Coldstack? Viskas paprasta ir patogu! Coldstack lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLS į vietos valiutas

1 Coldstack(CLS) į VND
421.30315
1 Coldstack(CLS) į AUD
A$0.0241751
1 Coldstack(CLS) į GBP
0.0116873
1 Coldstack(CLS) į EUR
0.0136085
1 Coldstack(CLS) į USD
$0.01601
1 Coldstack(CLS) į MYR
RM0.0675622
1 Coldstack(CLS) į TRY
0.6610529
1 Coldstack(CLS) į JPY
¥2.35347
1 Coldstack(CLS) į ARS
ARS$22.806245
1 Coldstack(CLS) į RUB
1.3648525
1 Coldstack(CLS) į INR
1.4128825
1 Coldstack(CLS) į IDR
Rp262.4589744
1 Coldstack(CLS) į KRW
22.2979275
1 Coldstack(CLS) į PHP
0.9159321
1 Coldstack(CLS) į EGP
￡E.0.7708815
1 Coldstack(CLS) į BRL
R$0.086454
1 Coldstack(CLS) į CAD
C$0.0220938
1 Coldstack(CLS) į BDT
1.950018
1 Coldstack(CLS) į NGN
24.1477229
1 Coldstack(CLS) į COP
$62.7841756
1 Coldstack(CLS) į ZAR
R.0.280175
1 Coldstack(CLS) į UAH
0.6608928
1 Coldstack(CLS) į VES
Bs2.49756
1 Coldstack(CLS) į CLP
$15.38561
1 Coldstack(CLS) į PKR
Rs4.5470001
1 Coldstack(CLS) į KZT
8.6306708
1 Coldstack(CLS) į THB
฿0.509118
1 Coldstack(CLS) į TWD
NT$0.4852631
1 Coldstack(CLS) į AED
د.إ0.0587567
1 Coldstack(CLS) į CHF
Fr0.0126479
1 Coldstack(CLS) į HKD
HK$0.1245578
1 Coldstack(CLS) į AMD
֏6.1175811
1 Coldstack(CLS) į MAD
.د.م0.1445703
1 Coldstack(CLS) į MXN
$0.2979461
1 Coldstack(CLS) į SAR
ريال0.0600375
1 Coldstack(CLS) į PLN
0.0582764
1 Coldstack(CLS) į RON
лв0.0693233
1 Coldstack(CLS) į SEK
kr0.1496935
1 Coldstack(CLS) į BGN
лв0.0267367
1 Coldstack(CLS) į HUF
Ft5.3851236
1 Coldstack(CLS) į CZK
0.3341287
1 Coldstack(CLS) į KWD
د.ك0.00488305
1 Coldstack(CLS) į ILS
0.0531532
1 Coldstack(CLS) į AOA
Kz14.5942357
1 Coldstack(CLS) į BHD
.د.ب0.00603577
1 Coldstack(CLS) į BMD
$0.01601
1 Coldstack(CLS) į DKK
kr0.1021438
1 Coldstack(CLS) į HNL
L0.4196221
1 Coldstack(CLS) į MUR
0.7294156
1 Coldstack(CLS) į NAD
$0.2814558
1 Coldstack(CLS) į NOK
kr0.1591394
1 Coldstack(CLS) į NZD
$0.0268968
1 Coldstack(CLS) į PAB
B/.0.01601
1 Coldstack(CLS) į PGK
K0.0678824
1 Coldstack(CLS) į QAR
ر.ق0.0582764
1 Coldstack(CLS) į RSD
дин.1.6040419

Coldstack išteklius

Išsamesnei Coldstack analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Coldstack svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coldstack

Kiek Coldstack(CLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLS kaina USD valiuta yra 0.01601USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLS į USD kaina?
Dabartinė CLS kaina USD valiuta yra $ 0.01601. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coldstack rinkos kapitalizacija?
CLS rinkos kapitalizacija yra $ 376.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLS apyvartoje?
CLS apyvartoje yra 23.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLS kaina?
CLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.78426524USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLS kaina?
CLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.015966504625243485USD.
Kokia yra CLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLS yra $ 21.96KUSD.
Ar CLS kaina šiais metais kils?
CLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
