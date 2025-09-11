Coldstack (CLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.01601. Per pastarąsias 24 valandas CLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0159 iki aukščiausios $ 0.01608 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLS kaina yra $ 6.78426524, o žemiausia – $ 0.015966504625243485.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Coldstack (CLS) rinkos informacija
Dabartinė Coldstack rinkos kapitalizacija yra $ 376.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.96K. CLS apyvartoje yra 23.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 49763520. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 800.50K
Coldstack (CLS) kainos istorija USD
Stebėkite Coldstack kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000289
-0.18%
30 dienų
$ -0.00371
-18.82%
60 dienų
$ -0.00529
-24.84%
90 dienų
$ -0.00835
-34.28%
Coldstack kainos pokytis šiandien
Šiandien CLS užfiksuotas $ -0.0000289 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Coldstack 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00371 (-18.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Coldstack 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLS rodiklis pasikeitė $ -0.00529 (-24.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Coldstack 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00835 (-34.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coldstack (CLS) pokyčius?
ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.
Coldstack kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Coldstack (CLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coldstack (CLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coldstack prognozes.
Supratimas apie Coldstack (CLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
