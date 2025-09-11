CARV (CARV) realiojo laiko kaina yra $ 0.3106. Per pastarąsias 24 valandas CARV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3065 iki aukščiausios $ 0.3141 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CARV kaina yra $ 1.3970622423614902, o žemiausia – $ 0.21776804352245696.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CARV per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CARV (CARV) rinkos informacija
$ 91.56M
$ 91.56M
$ 62.14K
$ 62.14K
$ 310.60M
$ 310.60M
294.80M
294.80M
1,000,000,000
1,000,000,000
BASE
Dabartinė CARV rinkos kapitalizacija yra $ 91.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.14K. CARV apyvartoje yra 294.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 310.60M
CARV (CARV) kainos istorija USD
Stebėkite CARV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00159
-0.51%
30 dienų
$ +0.0027
+0.87%
60 dienų
$ +0.0212
+7.32%
90 dienų
$ +0.0226
+7.84%
CARV kainos pokytis šiandien
Šiandien CARV užfiksuotas $ -0.00159 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CARV 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0027 (+0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CARV 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CARV rodiklis pasikeitė $ +0.0212 (+7.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CARV 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0226 (+7.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CARV (CARV) pokyčius?
CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.
CARV kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CARV (CARV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CARV (CARV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CARV prognozes.
Supratimas apie CARV (CARV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CARVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
