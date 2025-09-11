Coupon Assets (CA1) realiojo laiko kaina yra $ 0.431. Per pastarąsias 24 valandas CA1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4228 iki aukščiausios $ 0.4315 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CA1 kaina yra $ 1.7091320800046876, o žemiausia – $ 0.1615430304068605.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CA1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Coupon Assets (CA1) rinkos informacija
No.1521
$ 4.17M
$ 74.82K
$ 116.37M
9.67M
270,000,000
270,000,000
3.58%
ETH
Dabartinė Coupon Assets rinkos kapitalizacija yra $ 4.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.82K. CA1 apyvartoje yra 9.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 270000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.37M
Coupon Assets (CA1) kainos istorija USD
Stebėkite Coupon Assets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002571
+0.60%
30 dienų
$ +0.0107
+2.54%
60 dienų
$ -0.0702
-14.01%
90 dienų
$ -0.0742
-14.69%
Coupon Assets kainos pokytis šiandien
Šiandien CA1 užfiksuotas $ +0.002571 (+0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Coupon Assets 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0107 (+2.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Coupon Assets 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CA1 rodiklis pasikeitė $ -0.0702 (-14.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Coupon Assets 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0742 (-14.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coupon Assets (CA1) pokyčius?
Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!
Coupon Assets kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Coupon Assets (CA1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coupon Assets (CA1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coupon Assets prognozes.
Supratimas apie Coupon Assets (CA1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CA1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
