Coupon Assets kaina(CA1)

1 CA1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.4311
+0.60%1D
USD
Coupon Assets (CA1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:03(UTC+8)

Coupon Assets (CA1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4228
24 val. žemiausia
$ 0.4315
24 val. aukščiausia

$ 0.4228
$ 0.4315
$ 1.7091320800046876
$ 0.1615430304068605
+0.18%

+0.60%

+0.13%

+0.13%

Coupon Assets (CA1) realiojo laiko kaina yra $ 0.431. Per pastarąsias 24 valandas CA1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4228 iki aukščiausios $ 0.4315 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CA1 kaina yra $ 1.7091320800046876, o žemiausia – $ 0.1615430304068605.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CA1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coupon Assets (CA1) rinkos informacija

No.1521

$ 4.17M
$ 74.82K
$ 116.37M
9.67M
270,000,000
270,000,000
3.58%

ETH

Dabartinė Coupon Assets rinkos kapitalizacija yra $ 4.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.82K. CA1 apyvartoje yra 9.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 270000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.37M

Coupon Assets (CA1) kainos istorija USD

Stebėkite Coupon Assets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002571+0.60%
30 dienų$ +0.0107+2.54%
60 dienų$ -0.0702-14.01%
90 dienų$ -0.0742-14.69%
Coupon Assets kainos pokytis šiandien

Šiandien CA1 užfiksuotas $ +0.002571 (+0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Coupon Assets 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0107 (+2.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Coupon Assets 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CA1 rodiklis pasikeitė $ -0.0702 (-14.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Coupon Assets 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0742 (-14.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coupon Assets (CA1) pokyčius?

Peržiūrėkite Coupon Assets kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Coupon Assets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CA1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Coupon Assets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Coupon Assets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Coupon Assets kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coupon Assets (CA1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coupon Assets (CA1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coupon Assets prognozes.

Peržiūrėkite Coupon Assets kainos prognozę dabar!

Coupon Assets (CA1) Tokenomika

Supratimas apie Coupon Assets (CA1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CA1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Coupon Assets (CA1)

Ieškote, kaip nusipirkti Coupon Assets? Viskas paprasta ir patogu! Coupon Assets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CA1 į vietos valiutas

Coupon Assets išteklius

Išsamesnei Coupon Assets analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Coupon Assets svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coupon Assets

Kiek Coupon Assets(CA1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CA1 kaina USD valiuta yra 0.431USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CA1 į USD kaina?
Dabartinė CA1 kaina USD valiuta yra $ 0.431. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coupon Assets rinkos kapitalizacija?
CA1 rinkos kapitalizacija yra $ 4.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CA1 apyvartoje?
CA1 apyvartoje yra 9.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CA1 kaina?
CA1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.7091320800046876USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CA1 kaina?
CA1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1615430304068605USD.
Kokia yra CA1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CA1 yra $ 74.82KUSD.
Ar CA1 kaina šiais metais kils?
CA1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CA1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 CA1 = 0.431 USD

