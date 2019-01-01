Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieButthole Coin (BUTTHOLE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Butthole Coin (BUTTHOLE) Informacija

This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.

Oficiali svetainė:
https://buttholecoin.dev/
Baltoji knyga:
https://buttholecoin.dev/white-paper
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.28M
Bendra pasiūla:
$ 999.98M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.98M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.28M
Visų laikų rekordas:
$ 0.135
Visų laikų minimumas:
$ 0.000045316363328446
Dabartinė kaina:
$ 0.004284
Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BUTTHOLE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BUTTHOLE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BUTTHOLE tokenomiką, galite peržiūrėti BUTTHOLE tokeno kainą realiuoju laiku!

