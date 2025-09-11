Daugiau apie BUL

Pepe Buldak logotipas

Pepe Buldak kaina(BUL)

1 BUL į USD – tiesioginė kaina:

Pepe Buldak (BUL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:56:58(UTC+8)

Pepe Buldak (BUL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+6.36%

+6.90%

+6.90%

Pepe Buldak (BUL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000003. Per pastarąsias 24 valandas BUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000025347 iki aukščiausios $ 0.000000362 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pepe Buldak (BUL) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Pepe Buldak rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.69K. BUL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3069000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 920.70K

Pepe Buldak (BUL) kainos istorija USD

Stebėkite Pepe Buldak kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000179391+6.36%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ -0.00000003347-10.04%
90 dienų$ -0.00000028226-48.48%
Pepe Buldak kainos pokytis šiandien

Šiandien BUL užfiksuotas $ +0.0000000179391 (+6.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pepe Buldak 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pepe Buldak 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUL rodiklis pasikeitė $ -0.00000003347 (-10.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pepe Buldak 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000028226 (-48.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pepe Buldak (BUL) pokyčius?

Peržiūrėkite Pepe Buldak kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Pepe Buldak galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pepe Buldak investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BULstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pepe Buldak mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pepe Buldak, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pepe Buldak kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pepe Buldak (BUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepe Buldak (BUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepe Buldak prognozes.

Peržiūrėkite Pepe Buldak kainos prognozę dabar!

Pepe Buldak (BUL) Tokenomika

Supratimas apie Pepe Buldak (BUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pepe Buldak (BUL)

Ieškote, kaip nusipirkti Pepe Buldak? Viskas paprasta ir patogu! Pepe Buldak lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BUL į vietos valiutas

1 Pepe Buldak(BUL) į VND
1 Pepe Buldak(BUL) į AUD
1 Pepe Buldak(BUL) į GBP
1 Pepe Buldak(BUL) į EUR
1 Pepe Buldak(BUL) į USD
1 Pepe Buldak(BUL) į MYR
1 Pepe Buldak(BUL) į TRY
1 Pepe Buldak(BUL) į JPY
1 Pepe Buldak(BUL) į ARS
1 Pepe Buldak(BUL) į RUB
1 Pepe Buldak(BUL) į INR
1 Pepe Buldak(BUL) į IDR
1 Pepe Buldak(BUL) į KRW
1 Pepe Buldak(BUL) į PHP
1 Pepe Buldak(BUL) į EGP
1 Pepe Buldak(BUL) į BRL
1 Pepe Buldak(BUL) į CAD
1 Pepe Buldak(BUL) į BDT
1 Pepe Buldak(BUL) į NGN
1 Pepe Buldak(BUL) į COP
1 Pepe Buldak(BUL) į ZAR
1 Pepe Buldak(BUL) į UAH
1 Pepe Buldak(BUL) į VES
1 Pepe Buldak(BUL) į CLP
1 Pepe Buldak(BUL) į PKR
1 Pepe Buldak(BUL) į KZT
1 Pepe Buldak(BUL) į THB
1 Pepe Buldak(BUL) į TWD
1 Pepe Buldak(BUL) į AED
1 Pepe Buldak(BUL) į CHF
1 Pepe Buldak(BUL) į HKD
1 Pepe Buldak(BUL) į AMD
1 Pepe Buldak(BUL) į MAD
1 Pepe Buldak(BUL) į MXN
1 Pepe Buldak(BUL) į SAR
1 Pepe Buldak(BUL) į PLN
1 Pepe Buldak(BUL) į RON
1 Pepe Buldak(BUL) į SEK
1 Pepe Buldak(BUL) į BGN
1 Pepe Buldak(BUL) į HUF
1 Pepe Buldak(BUL) į CZK
1 Pepe Buldak(BUL) į KWD
1 Pepe Buldak(BUL) į ILS
1 Pepe Buldak(BUL) į AOA
1 Pepe Buldak(BUL) į BHD
1 Pepe Buldak(BUL) į BMD
1 Pepe Buldak(BUL) į DKK
1 Pepe Buldak(BUL) į HNL
1 Pepe Buldak(BUL) į MUR
1 Pepe Buldak(BUL) į NAD
1 Pepe Buldak(BUL) į NOK
1 Pepe Buldak(BUL) į NZD
1 Pepe Buldak(BUL) į PAB
1 Pepe Buldak(BUL) į PGK
1 Pepe Buldak(BUL) į QAR
1 Pepe Buldak(BUL) į RSD
Pepe Buldak išteklius

Išsamesnei Pepe Buldak analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pepe Buldak svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pepe Buldak

Kiek Pepe Buldak(BUL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUL kaina USD valiuta yra 0.0000003USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUL į USD kaina?
Dabartinė BUL kaina USD valiuta yra $ 0.0000003. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pepe Buldak rinkos kapitalizacija?
BUL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUL apyvartoje?
BUL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUL kaina?
BUL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUL kaina?
BUL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BUL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUL yra $ 1.69KUSD.
Ar BUL kaina šiais metais kils?
BUL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:56:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

