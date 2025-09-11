Pepe Buldak (BUL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000003. Per pastarąsias 24 valandas BUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000025347 iki aukščiausios $ 0.000000362 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUL kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pepe Buldak (BUL) rinkos informacija
Dabartinė Pepe Buldak rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.69K. BUL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3069000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 920.70K
Pepe Buldak (BUL) kainos istorija USD
Stebėkite Pepe Buldak kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000179391
+6.36%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ -0.00000003347
-10.04%
90 dienų
$ -0.00000028226
-48.48%
Pepe Buldak kainos pokytis šiandien
Šiandien BUL užfiksuotas $ +0.0000000179391 (+6.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pepe Buldak 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pepe Buldak 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUL rodiklis pasikeitė $ -0.00000003347 (-10.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pepe Buldak 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000028226 (-48.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.
Pepe Buldak kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pepe Buldak (BUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepe Buldak (BUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepe Buldak prognozes.
Supratimas apie Pepe Buldak (BUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULišsamią tokeno tokenomiką dabar!
