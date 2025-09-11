Botify (BOTIFY) realiojo laiko kaina yra $ 0.004662. Per pastarąsias 24 valandas BOTIFY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004532 iki aukščiausios $ 0.004901 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOTIFY kaina yra $ 0.05823703233450987, o žemiausia – $ 0.002575299097120041.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOTIFY per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -1.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Botify (BOTIFY) rinkos informacija
No.1470
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
$ 254.60K
$ 254.60K$ 254.60K
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
999.89M
999.89M 999.89M
999,885,853.058265
999,885,853.058265 999,885,853.058265
SOL
Dabartinė Botify rinkos kapitalizacija yra $ 4.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 254.60K. BOTIFY apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999885853.058265. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.66M
Botify (BOTIFY) kainos istorija USD
Stebėkite Botify kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00009076
-1.91%
30 dienų
$ -0.000775
-14.26%
60 dienų
$ -0.003698
-44.24%
90 dienų
$ -0.005178
-52.63%
Botify kainos pokytis šiandien
Šiandien BOTIFY užfiksuotas $ -0.00009076 (-1.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Botify 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000775 (-14.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Botify 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOTIFY rodiklis pasikeitė $ -0.003698 (-44.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Botify 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005178 (-52.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Botify (BOTIFY) pokyčius?
Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.
Botify galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Botify investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Botify, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Botify kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Botify (BOTIFY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Botify (BOTIFY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Botify prognozes.
Supratimas apie Botify (BOTIFY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOTIFYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Botify (BOTIFY)
Ieškote, kaip nusipirkti Botify? Viskas paprasta ir patogu! Botify lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.