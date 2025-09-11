Daugiau apie BOOP

$0.02162
+0.51%1D
BOOP (BOOP) kainos grafikas realiu laiku
BOOP (BOOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02135
24 val. žemiausia
$ 0.02178
24 val. aukščiausia

$ 0.02135
$ 0.02178
$ 0.4882618916496909
$ 0.021203733527208782
0.00%

+0.51%

-2.22%

-2.22%

BOOP (BOOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.02162. Per pastarąsias 24 valandas BOOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02135 iki aukščiausios $ 0.02178 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOP kaina yra $ 0.4882618916496909, o žemiausia – $ 0.021203733527208782.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOOP (BOOP) rinkos informacija

No.1336

$ 6.58M
$ 68.05K
$ 21.62M
304.53M
1,000,000,000
999,992,378.1945081
30.45%

SOL

Dabartinė BOOP rinkos kapitalizacija yra $ 6.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.05K. BOOP apyvartoje yra 304.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999992378.1945081. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.62M

BOOP (BOOP) kainos istorija USD

Stebėkite BOOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001097+0.51%
30 dienų$ -0.00062-2.79%
60 dienų$ -0.00139-6.05%
90 dienų$ -0.02108-49.37%
BOOP kainos pokytis šiandien

Šiandien BOOP užfiksuotas $ +0.0001097 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BOOP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00062 (-2.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BOOP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOOP rodiklis pasikeitė $ -0.00139 (-6.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BOOP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02108 (-49.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOOP (BOOP) pokyčius?

Peržiūrėkite BOOP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

BOOP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOOP (BOOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOP (BOOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOP prognozes.

Peržiūrėkite BOOP kainos prognozę dabar!

BOOP (BOOP) Tokenomika

Supratimas apie BOOP (BOOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BOOP (BOOP)

Ieškote, kaip nusipirkti BOOP? Viskas paprasta ir patogu! BOOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOOP į vietos valiutas

Išsamesnei BOOP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BOOP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOOP

Kiek BOOP(BOOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOOP kaina USD valiuta yra 0.02162USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOOP į USD kaina?
Dabartinė BOOP kaina USD valiuta yra $ 0.02162. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOOP rinkos kapitalizacija?
BOOP rinkos kapitalizacija yra $ 6.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOOP apyvartoje?
BOOP apyvartoje yra 304.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOOP kaina?
BOOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4882618916496909USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOOP kaina?
BOOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.021203733527208782USD.
Kokia yra BOOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOOP yra $ 68.05KUSD.
Ar BOOP kaina šiais metais kils?
BOOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BOOP (BOOP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

