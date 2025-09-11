BOOP (BOOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.02162. Per pastarąsias 24 valandas BOOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02135 iki aukščiausios $ 0.02178 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOP kaina yra $ 0.4882618916496909, o žemiausia – $ 0.021203733527208782.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOOP (BOOP) rinkos informacija
No.1336
$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M
$ 68.05K
$ 68.05K$ 68.05K
$ 21.62M
$ 21.62M$ 21.62M
304.53M
304.53M 304.53M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,992,378.1945081
999,992,378.1945081 999,992,378.1945081
30.45%
SOL
Dabartinė BOOP rinkos kapitalizacija yra $ 6.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.05K. BOOP apyvartoje yra 304.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999992378.1945081. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.62M
BOOP (BOOP) kainos istorija USD
Stebėkite BOOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001097
+0.51%
30 dienų
$ -0.00062
-2.79%
60 dienų
$ -0.00139
-6.05%
90 dienų
$ -0.02108
-49.37%
BOOP kainos pokytis šiandien
Šiandien BOOP užfiksuotas $ +0.0001097 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOOP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00062 (-2.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOOP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOOP rodiklis pasikeitė $ -0.00139 (-6.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOOP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02108 (-49.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOOP (BOOP) pokyčius?
BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.
BOOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOOP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BOOP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BOOP (BOOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOP (BOOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOP prognozes.
Supratimas apie BOOP (BOOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BOOP (BOOP)
Ieškote, kaip nusipirkti BOOP? Viskas paprasta ir patogu! BOOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
