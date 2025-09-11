Daugiau apie BFIC

BFIC kaina(BFIC)

$0.6163
-0.59%1D
BFIC (BFIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:25:54(UTC+8)

BFIC (BFIC) kainos informacija (USD)

$ 0.5603
24 val. žemiausia
$ 0.62
24 val. aukščiausia

$ 0.5603
$ 0.62
$ 44.5205627668438
$ 0.16099897458104975
0.00%

-0.59%

+43.79%

+43.79%

BFIC (BFIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.6163. Per pastarąsias 24 valandas BFIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5603 iki aukščiausios $ 0.62 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFIC kaina yra $ 44.5205627668438, o žemiausia – $ 0.16099897458104975.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFIC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +43.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BFIC (BFIC) rinkos informacija

No.1377

$ 6.52M
$ 51.45K
$ 12.94M
10.58M
21,000,000
21,000,000
50.37%

$ 2.4
BFIC

Dabartinė BFIC rinkos kapitalizacija yra $ 6.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.45K. BFIC apyvartoje yra 10.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.94M

BFIC (BFIC) kainos istorija USD

Stebėkite BFIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003658-0.59%
30 dienų$ +0.1807+41.48%
60 dienų$ +0.1638+36.19%
90 dienų$ +0.0462+8.10%
BFIC kainos pokytis šiandien

Šiandien BFIC užfiksuotas $ -0.003658 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BFIC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1807 (+41.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BFIC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BFIC rodiklis pasikeitė $ +0.1638 (+36.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BFIC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0462 (+8.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BFIC (BFIC) pokyčius?

Peržiūrėkite BFIC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BFIC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BFICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BFIC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BFIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BFIC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BFIC (BFIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BFIC (BFIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BFIC prognozes.

Peržiūrėkite BFIC kainos prognozę dabar!

BFIC (BFIC) Tokenomika

Supratimas apie BFIC (BFIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BFIC (BFIC)

Ieškote, kaip nusipirkti BFIC? Viskas paprasta ir patogu! BFIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BFIC į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BFIC

Kiek BFIC(BFIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BFIC kaina USD valiuta yra 0.6163USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BFIC į USD kaina?
Dabartinė BFIC kaina USD valiuta yra $ 0.6163. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BFIC rinkos kapitalizacija?
BFIC rinkos kapitalizacija yra $ 6.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BFIC apyvartoje?
BFIC apyvartoje yra 10.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BFIC kaina?
BFIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 44.5205627668438USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BFIC kaina?
BFIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.16099897458104975USD.
Kokia yra BFIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BFIC yra $ 51.45KUSD.
Ar BFIC kaina šiais metais kils?
BFIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BFIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

