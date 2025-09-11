BFIC (BFIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.6163. Per pastarąsias 24 valandas BFIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5603 iki aukščiausios $ 0.62 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFIC kaina yra $ 44.5205627668438, o žemiausia – $ 0.16099897458104975.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFIC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +43.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BFIC (BFIC) rinkos informacija
Dabartinė BFIC rinkos kapitalizacija yra $ 6.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.45K. BFIC apyvartoje yra 10.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.94M
BFIC (BFIC) kainos istorija USD
Stebėkite BFIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003658
-0.59%
30 dienų
$ +0.1807
+41.48%
60 dienų
$ +0.1638
+36.19%
90 dienų
$ +0.0462
+8.10%
BFIC kainos pokytis šiandien
Šiandien BFIC užfiksuotas $ -0.003658 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BFIC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1807 (+41.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BFIC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BFIC rodiklis pasikeitė $ +0.1638 (+36.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BFIC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0462 (+8.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BFIC (BFIC) pokyčius?
BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.
BFIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BFIC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BFIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BFIC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BFIC (BFIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BFIC (BFIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BFIC prognozes.
Supratimas apie BFIC (BFIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BFIC (BFIC)
Ieškote, kaip nusipirkti BFIC? Viskas paprasta ir patogu! BFIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
