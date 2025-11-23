Aster (ASTER) Tokenomika

Aster (ASTER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAster (ASTER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 04:58:26(UTC+8)
USD

Aster (ASTER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Aster (ASTER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.74B
$ 2.74B
Bendra pasiūla:
$ 8.00B
$ 8.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.37B
$ 2.37B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 9.24B
$ 9.24B
Visų laikų rekordas:
$ 2.436
$ 2.436
Visų laikų minimumas:
$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161
Dabartinė kaina:
$ 1.1544
$ 1.1544

Aster (ASTER) Informacija

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Oficiali svetainė:
https://www.asterdex.com/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Aster (ASTER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Aster (ASTER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASTER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ASTER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ASTER tokenomiką, galite peržiūrėti ASTER tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ASTER

Norite įtraukti Aster (ASTER) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ASTER pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Aster (ASTER) Kainų istorija

ASTER kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ASTER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ASTER? Mūsų ASTER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

