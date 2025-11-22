Aster (ASTER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aster kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASTER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aster kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aster kainos prognozė
$1.1586
-1.43%
USD
Faktinis
Prognozė
Aster Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aster galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1586 prekybos kainą 2025 m.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aster galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2165 prekybos kainą 2026 m.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASTER ateities kaina yra $ 1.2773 su 10.25% augimo norma.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASTER ateities kaina yra $ 1.3412 su 15.76% augimo norma.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.4082, o augimo norma – 21.55%.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4786, o augimo norma – 27.63%.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aster kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.4086 prekybos kainą.

Aster (ASTER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aster kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.9234 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.1586
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2165
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2773
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3412
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4082
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4786
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5526
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6302
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.7117
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7973
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8872
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9815
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0806
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1847
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2939
    97.99%
  • 2040
    $ 2.4086
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aster kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.1586
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.1587
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1597
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.1633
    0.41%
Aster (ASTER) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ASTER kaina yra $1.1586. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aster (ASTER) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASTER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1587. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aster (ASTER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASTER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1597. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aster (ASTER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASTER kaina yra $1.1633. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aster kainų statistika

$ 1.1586
-1.43%

$ 2.75B
2.37B
$ 30.24M
--

Naujausia ASTER kaina yra $ 1.1586. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.43%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 30.24M.
Be to, ASTER turi 2.37B apyvartą ir $ 2.75B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Aster (ASTER)

Bandote įsigyti ASTER? Dabar galite ASTER įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Aster ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ASTER dabar

Aster istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aster, dabartinė Aster kaina yra 1.1586USD. Apyvartinė Aster (ASTER) pasiūla yra 0.00 ASTER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.75B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.040499
    $ 1.2535
    $ 1.1467
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.038000
    $ 1.4073
    $ 1.1089
  • 30 dienų
    0.14%
    $ 0.138500
    $ 1.4073
    $ 0.8181
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aster kaina pasikeitė $-0.040499, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aster buvo prekiaujama aukščiausia $1.4073 ir žemiausia $1.1089. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo ASTER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aster įvyko 0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.138500 vertę. Tai rodo, kad ASTER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Aster kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ASTER kainų istoriją

Kaip veikia Aster (ASTER) kainų prognozės modulis?

Aster Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASTER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aster ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASTER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aster kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASTER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASTER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aster potencialą.

Kodėl ASTER kainų prognozė yra svarbi?

ASTER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASTER dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASTER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASTER kainų prognozė?
Remiantis Aster (ASTER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASTER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASTER 2026 m.?
1 vieneto Aster (ASTER) kaina šiandien yra $1.1586. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASTER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASTER kaina 2027 m.?
Aster (ASTER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASTER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASTER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aster (ASTER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASTER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aster (ASTER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASTER 2030 m.?
1 vieneto Aster (ASTER) kaina šiandien yra $1.1586. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASTER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASTER kainų prognozė 2040 metams?
Aster (ASTER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASTER kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.