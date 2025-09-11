ASSCOIN (ASSCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004721. Per pastarąsias 24 valandas ASSCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004382 iki aukščiausios $ 0.0004874 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASSCOIN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASSCOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ASSCOIN (ASSCOIN) rinkos informacija
--
----
$ 55.67K
$ 55.67K$ 55.67K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Dabartinė ASSCOIN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.67K. ASSCOIN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
ASSCOIN (ASSCOIN) kainos istorija USD
Stebėkite ASSCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000002956
+0.63%
30 dienų
$ -0.0000876
-15.66%
60 dienų
$ -0.0003874
-45.08%
90 dienų
$ -0.0002311
-32.87%
ASSCOIN kainos pokytis šiandien
Šiandien ASSCOIN užfiksuotas $ +0.000002956 (+0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ASSCOIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000876 (-15.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ASSCOIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASSCOIN rodiklis pasikeitė $ -0.0003874 (-45.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ASSCOIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002311 (-32.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ASSCOIN (ASSCOIN) pokyčius?
AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture.
ASSCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ASSCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ASSCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ASSCOIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ASSCOIN (ASSCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ASSCOIN (ASSCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ASSCOIN prognozes.
Supratimas apie ASSCOIN (ASSCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASSCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ASSCOIN (ASSCOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti ASSCOIN? Viskas paprasta ir patogu! ASSCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.