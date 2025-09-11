Arix (ARIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000989. Per pastarąsias 24 valandas ARIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009 iki aukščiausios $ 0.001093 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARIX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARIX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Arix (ARIX) rinkos informacija
--
----
$ 402.40
$ 402.40$ 402.40
$ 71.70K
$ 71.70K$ 71.70K
--
----
72,500,000
72,500,000 72,500,000
NONE
Dabartinė Arix rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 402.40. ARIX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 72500000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.70K
Arix (ARIX) kainos istorija USD
Stebėkite Arix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002299
+2.38%
30 dienų
$ -0.001544
-60.96%
60 dienų
$ -0.002858
-74.30%
90 dienų
$ -0.003402
-77.48%
Arix kainos pokytis šiandien
Šiandien ARIX užfiksuotas $ +0.00002299 (+2.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Arix 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001544 (-60.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Arix 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARIX rodiklis pasikeitė $ -0.002858 (-74.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Arix 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003402 (-77.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arix (ARIX) pokyčius?
ARIX token is a revenue-generating coin that allows parties to transact business and receive revenues on the ARIX platform. The revenues will automatically be transmitted into ARIX token holders" accounts once the trade is concluded.
Arix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Arix kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Arix (ARIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arix (ARIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arix prognozes.
Supratimas apie Arix (ARIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Arix (ARIX)
Ieškote, kaip nusipirkti Arix? Viskas paprasta ir patogu! Arix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.