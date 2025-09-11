Daugiau apie ALT

AptosLaunch Token kaina(ALT)

$0.002636
$0.002636$0.002636
+0.80%1D
AptosLaunch Token (ALT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:04(UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) kainos informacija (USD)

$ 0.002528
$ 0.002528$ 0.002528
$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268
$ 0.002528
$ 0.002528$ 0.002528

$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268

$ 0.23468925036223579
$ 0.23468925036223579$ 0.23468925036223579

$ 0.001561695130827117
$ 0.001561695130827117$ 0.001561695130827117

-0.31%

+0.80%

+2.49%

+2.49%

AptosLaunch Token (ALT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002631. Per pastarąsias 24 valandas ALT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002528 iki aukščiausios $ 0.00268 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALT kaina yra $ 0.23468925036223579, o žemiausia – $ 0.001561695130827117.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALT per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AptosLaunch Token (ALT) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.65K
$ 99.65K$ 99.65K

$ 263.10K
$ 263.10K$ 263.10K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

Dabartinė AptosLaunch Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.65K. ALT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 263.10K

AptosLaunch Token (ALT) kainos istorija USD

Stebėkite AptosLaunch Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002092+0.80%
30 dienų$ -0.00052-16.51%
60 dienų$ +0.000311+13.40%
90 dienų$ -0.000578-18.02%
AptosLaunch Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ALT užfiksuotas $ +0.00002092 (+0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AptosLaunch Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00052 (-16.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AptosLaunch Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALT rodiklis pasikeitė $ +0.000311 (+13.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AptosLaunch Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000578 (-18.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AptosLaunch Token (ALT) pokyčius?

Peržiūrėkite AptosLaunch Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AptosLaunch Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti ALTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AptosLaunch Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AptosLaunch Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AptosLaunch Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AptosLaunch Token (ALT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AptosLaunch Token (ALT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AptosLaunch Token prognozes.

Peržiūrėkite AptosLaunch Token kainos prognozę dabar!

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomika

Supratimas apie AptosLaunch Token (ALT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AptosLaunch Token (ALT)

Ieškote, kaip nusipirkti AptosLaunch Token? Viskas paprasta ir patogu! AptosLaunch Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AptosLaunch Token išteklius

Išsamesnei AptosLaunch Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Kiek AptosLaunch Token(ALT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALT kaina USD valiuta yra 0.002631USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALT į USD kaina?
Dabartinė ALT kaina USD valiuta yra $ 0.002631. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AptosLaunch Token rinkos kapitalizacija?
ALT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALT apyvartoje?
ALT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALT kaina?
ALT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.23468925036223579USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALT kaina?
ALT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001561695130827117USD.
Kokia yra ALT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALT yra $ 99.65KUSD.
Ar ALT kaina šiais metais kils?
ALT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:04(UTC+8)

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

