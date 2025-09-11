AptosLaunch Token (ALT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002631. Per pastarąsias 24 valandas ALT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002528 iki aukščiausios $ 0.00268 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALT kaina yra $ 0.23468925036223579, o žemiausia – $ 0.001561695130827117.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALT per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AptosLaunch Token (ALT) rinkos informacija
No.4144
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.65K
$ 99.65K$ 99.65K
$ 263.10K
$ 263.10K$ 263.10K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
APTOS
Dabartinė AptosLaunch Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.65K. ALT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 263.10K
AptosLaunch Token (ALT) kainos istorija USD
Stebėkite AptosLaunch Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002092
+0.80%
30 dienų
$ -0.00052
-16.51%
60 dienų
$ +0.000311
+13.40%
90 dienų
$ -0.000578
-18.02%
AptosLaunch Token kainos pokytis šiandien
Šiandien ALT užfiksuotas $ +0.00002092 (+0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AptosLaunch Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00052 (-16.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AptosLaunch Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALT rodiklis pasikeitė $ +0.000311 (+13.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AptosLaunch Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000578 (-18.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AptosLaunch Token (ALT) pokyčius?
AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.
AptosLaunch Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AptosLaunch Token (ALT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AptosLaunch Token (ALT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AptosLaunch Token prognozes.
Supratimas apie AptosLaunch Token (ALT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
